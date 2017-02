RECENZE: Jsme opičky a loutky, píše Frühlingová o showbyznysu bez obalu

Titul, který Frühlingová zvolila, dává smysl od začátku do konce. Více než sto třicet stran skutečně plní její niterné pocity, obavy i radosti. Jednoduše záležitosti, které by člověk mohl jinak sdělovat svému terapeutovi nebo kamarádovi. Frühlingová však zvolila formu literární terapie.

Hned na začátku zpěvačka vysvětluje, komu je, respektive není její kniha určena. Vymezuje se proti lidem sluníčkovým, pozitivním, s nechutí přemýšlet nebo hloubat. Naopak ji věnuje umělcům, realistům, lidem inteligentně a duševně založeným. Spíš než jako varování případným kverulantům tak předkládá čtenáři svou představu o vhodném příjemci jejího sdělení.

Jak už sám nakladatel upozorňuje, mezi největší lákadla patří básně Kritik, Modeling nebo Showbyznys. Atraktivní jsou především svým obsahem, tedy názorem, z něhož se Frühlingová vyznává. Nebojí se. „Sakra, nikdy jsem žádnou knížku nenapsal! A ta pinda Frühlingová už má tři! Sakra, musím ji za to zkritizovat,“ píše.

Ocení hlavně vrstevnice

Stejně otevřeně se pak vyjadřuje i ke světu showbyznysu: „My, čeští umělci, jsme jen opičky, loutky, se kterými si prý veřejnost může dělat, co chce.“ To však ve tvorbě Ivy Frühlingové není žádná novinka. Obě její předešlé knihy – Příběhy modelek a Příběhy ze showbyznysu – jsou založené na nahlížení do zákulisí hvězdného světa.

Terapie v noci Iva Frühlingová Motto, 2017, 144 stran Hodnocení: 65 %

Nakladatelství Motto se sice rozhodlo za vlajkové lodě sbírky vydávat dvě výše zmíněné básně, středobodem knihy je však něco naprosto jiného. Je to pocit ženy, jejíž život a hlavně partnerský vztah jednou provždy změnil porod dítěte. Nejde o umnou slovní akrobacii, která by okouzlovala odborníky. To snad ani nikdo nečeká. Napsala malé zpovědi, chvílemi písňové texty, které osloví především ženy autorčiny generace, jež mají podobné osudy.

Pro všechny ostatní bude kniha dost pravděpodobně nudná a nezajímavá. Ale jak Frühlingová už na začátku sama upozorňuje – nejsou to básně pro každého.