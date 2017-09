V obleku pod sluncem v Dubaji? Teď už přežijeme všechno, tvrdí Hurts

Letos bylo na Szigetu opravdu vedro. Uprostřed dusného odpoledne mě usměvavá slečna odvádí před dvoje dveře, jež zdobí nápisy „Hurts – boys“ a „Hurts – girls“, kapelu totiž na festivalu doprovázejí i vokalistky. Bohužel jsem uveden do těch prvních, ale aspoň se můžu na vlastní oči přesvědčit, zda kapela proslavená tím, že hraje v oblecích, chodí takto ustrojená i v zákulisí. A ve třiceti stupních Celsia.

A taky že ano. Proti mně sedí zpěvák Theo Hutchcraft, který má na bílém tričku oblečené elegantní modré jemně proužkované sako!

Koukám, že jsem oproti vám ve svých kraťasech a tričku oblečen příliš neformálně...

To je v pořádku, naopak jste oblečený vhodně vzhledem k události a počasí.

Nemáte s takovými „kostýmy“ na pódiu problémy? Vždyť tam bývá hrozné horko.

Ne, už jsme si na to zvykli. Ale zažili jsme pěkně horká místa. Jednou jsme hráli v Dubaji. Během dne. Venku a bez jakékoliv střechy nad pódiem. Tam bylo nejméně čtyřicet stupňů. Říkali jsme si, že když v našich oblecích zvládneme tohle, zvládneme už cokoliv.

Letos v létě jste navštívili několik festivalů. Užíváte si to?

Je to vždy to nejlepší období, protože je to trochu jako prázdniny. Každý víkend jste v jiné zemi, můžete si poslechnout ostatní kapely, potkávat se s lidmi.

Máte čas si třeba projít i město, kde hrajete?

Někdy ano, aspoň trochu. Ale hlavně se snažíme poslechnout si někoho na festivalu.

Na koho jste se těšili tady na Szigetu?

Na White Lies, naše krajany, ti jsou úžasní.

Ale ti hrají právě teď, když tu sedíme, tak to mě mrzí!

To nevadí. Něco slyšíme i tak.

Berete festivaly taky jako šanci oslovit nové publikum?

Jistě, to je taky jedna ze skvělých věcí na letním hraní. Vlastní koncerty vás totiž docela rozmazlí, každý přišel kvůli vám a máte to díky tomu o hodně jednodušší. Na festivalech se prostě musíte víc snažit.

Nedávno jste pustili do světa singl z nové desky, která se bude jmenovat Desire, ale o samotném albu se zatím moc neví. Můžete něco prozradit?

Vyjde 29. září a bude to velká popová deska, nejlepší hudba, jakou jsme dosud udělali a na niž jsme velmi pyšní. Nahrávku jsme si produkovali sami. Zatím z toho mám dobrý pocit. Singl Beautiful Ones je trochu melancholický a trochu veselý, myslím, že tenhle mix nám jde docela dobře.

Na podzim vyrážíte na turné...

... a myslím, že jedeme i do Prahy!

Ano, to je jeden z důvodů, proč tu s vámi sedím. Ale zaujalo mě, že začínáte v ruském Novosibirsku. Tedy na Sibiři. Jak v takových místech lidi reagují na vaši muziku?

Možná je to místo s hodně odlišnou kulturou, ale fanoušci jsou všude po světě stejní. Těší nás, že se třeba dostaneme na místa, kde západní kapely nikdy nehrály, ale vážně – jakmile jste na pódiu a pod ním je vaše publikum, je to skoro všude to samé.