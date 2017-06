Linkin Park, Sting či Midnight Oil. Čtenáři oznámkují hudební festivaly

Stovky, ne-li tisíce vystoupení na devatenácti přehlídkách po celé republice, budou jedním ze sledovaných „předmětů“. Vždy na začátku festivalu spustíme hlasování, respektive známkování jako ve škole. Vedle samotného hudebního programu se budou hodnotit i služby a zázemí akce.

Známkování bude pokračovat i během týdne po festivalu, aby měli návštěvníci možnost i po návratu akci ohodnotit. Se začátkem dalších přehlídek vystavíme těm předchozím vysvědčení.

Oznámkujte festivaly Aerodrome , 11. června, Praha

, 11. června, Praha Votvírák , 16. až 18. června, Milovice

, 16. až 18. června, Milovice United Islands , 23. a 24. června, Praha

, 23. a 24. června, Praha Metronome , 23. a 24. června, Praha

, 23. a 24. června, Praha Fingers Up , 30. června až 1. července, Mohelnice

, 30. června až 1. července, Mohelnice Rock for People , 4. až 6. července, Hradec Králové

, 4. až 6. července, Hradec Králové Masters of Rock , 13. až 16. července, Vizovice

, 13. až 16. července, Vizovice Krásný ztráty Live , 14. a 15. července, Konopiště

, 14. a 15. července, Konopiště Hrady CZ , 14. a 15. července, Točník

, 14. a 15. července, Točník Mighty Sounds , 14. až 17. července, Tábor

, 14. až 17. července, Tábor Colours of Ostrava , 19. až 22. července, Ostrava

, 19. až 22. července, Ostrava Benátská! , 27. až 30. července, Liberec

, 27. až 30. července, Liberec Sázavafest , 3. až 5. srpna, Světlá nad Sázavou

, 3. až 5. srpna, Světlá nad Sázavou Let It Roll , 3. až 5. srpna, Milovice

, 3. až 5. srpna, Milovice Brutal Assault , 9. až 12. srpna, Jaroměř

, 9. až 12. srpna, Jaroměř Hip Hop Kemp , 17. až 19. srpna, Hradec Králové

, 17. až 19. srpna, Hradec Králové Open Air Workshop Trutnoff , 17. až 20. srpna, Mladé Buky

, 17. až 20. srpna, Mladé Buky Soundtrack Poděbrady , 24. až 27. srpna, Poděbrady

, 24. až 27. srpna, Poděbrady Rock for Churchill, 25. a 26. srpna, Vroutek

Letní hudební sezonu odstartuje už v neděli v Praze festival Aerodrome s numetalovou legendou Linkin Park, kanadskými Simple Plan a u nás oblíbenou kapelou Enter Shikari. Přehlídka se koná na pražském Letišti Letňany.

Aerodrome tak předběhl Votvírák, jenž tradičně letní sezonu zahajoval. Ten i letos zve do Milovic české a slovenské stálice, jako jsou Mandrage, Visací zámek, Miro Žbirka, Wohnout, Team či No Name. Koná se od 16. do 18. června.

Následující pátek a sobotu, 23. a 24. června, bude hudbě zasvěcená Praha. Paralelně se konají United Islands of Prague, jež lákají volným vstupem a neotřelými, leč pozoruhodnými interprety. Z vltavských ostrovů se tentokrát přesouvají do Karlína. Kromě „Ostrovů“ se už podruhé koná Metronome Festival. Holešovické Výstaviště čeká britská invaze, vedle Stinga vystoupí kapela Kasabian s aktuální silnou deskou For Crying Out Loud. Čeští interpreti jako David Koller či Ewa Farna zvou na netradiční spojení napříč žánry.

Festivalu Fingers Up v Mohelnici bude 30. června a 1. července vévodit Priessnitz, Vladimir 518 či Lake Malawi.

Prázdniny odstartuje v termínu od 4. do 6. července královéhradecký Rock for People. Hlavními taháky jsou kapely Die Antwoord, Paramore nebo Evanescence.

Sabaton

Hodně nabitý bude následující víkend. Už ve čtvrtek 13. července startuje ve Vizovicích metalový festival Masters of Rock, jenž zve na kapelu Sabaton se symfonickým orchestrem, Sepulturu, ale i folkový Fleret. Ten přehlídku zahájí vzpomínkou na Jarmilu Šulákovou, jež metalové fanoušky dojala v roce 2009.

V pátek a sobotu se budou konat Krásný ztráty Live. Na Konopiště kromě Michala Prokopa dorazí Mňága a Žďorp, Michal Pavlíček s Monikou Načevou či Michal Ambrož. Souběžně startuje i první zastávka Hradů CZ na Točníku. Zahrají Richard Müller, Rybičky 48, Wohnout či Tomáš Klus. Od pátku do neděle se uskuteční i táborská přehlídka Mighty Sounds. Zve na kapely Gogol Bordello, H2O nebo Dubioza kolektiv.

Colours of Ostrava letos posunuly start na středu, v termínu od 19. do 22. července se představí Imagine Dragons, Jamiroquai, LP nebo Midnight Oil a Norah Jones. Pro australskou kapelu i britskou zpěvačku půjde o českou koncertní premiéru.

Do Liberce na Benátskou, jež se letos koná od 27. do 30. července, dorazí jako hlavní hvězdy britští Status Quo. Vedle nich zazpívá Pavol Habera s Teamem, Dan Bárta s Alicí, Aleš Brichta, Ivan Mládek nebo Alkehol.

Ticho nebude ani následující měsíc. Začíná se ve Světlé nad Sázavou, jež od 3. do 5. srpna hostí Sázavafest. Headlinerem festivalu je německý zpěvák Thomas Anders, zakladatel skupiny Modern Talking. Program doplní Jelen, Vojtěch Dyk a B-side Band či Barbora Poláková.

Souběžně se Sázavafestem opět ožije i letiště v Milovicích, tentokrát sem zamíří příznivci elektronické hudby. Letošní ročník přehlídky Let It Roll láká na DJ High Contrast, rakouské duo Camo & Krooked nebo belgického producenta, jenž si říká Netsky.

Druhý letní svátek milovníků tvrdých kytar nastane od 9. do 12. srpna v pevnosti Josefov v Jaroměři. Mezi hlavní taháky i mezinárodně oblíbeného festivalu Brutal Assault letos patří kapely Trivium, Morbid Angels, Overkill či znovuobnovená a čerstvě Andělem oceněná česká skupina Master’s Hammer.

Následující prodloužený víkend od 17. do 19. srpna bude patřit Hip Hop Kempu v Hradci Králové, na nějž letos dorazí Common, Jedi Mind Tricks, D. I. T. C. či Rejjie Snow. Ve stejnou dobu se pravidelně konal i nejstarší český festival Trutnoff. Ten se má letos uskutečnit v komornější podobě jako Open Air Workshop poblíž Hrádečku a jeho zakladatel Martin Věchet zve Jiřího Schmitzera, Sto zvířat, Tata Bojs či Plastic People. Uspořádání akce však komplikují zastupitelé přilehlé obce Mladé Buky (psali jsme zde), vývoj ohledně trutnovského festivalu budeme nadále sledovat.

Jaroslav Uhlíř

Nováčkem na mapě letních přehlídek je Soundtrack Poděbrady, který se uskuteční od 24. do 27. srpna, a jak už název napovídá, bude věnovaný filmové hudbě (a multimédiím). Vystoupí tu Jaroslav Uhlíř, Jan P. Muchow i oscarový skladatel Nicola Piovani. Chystá se i projekce Tří oříšků pro Popelku s doprovodem symfonického orchestru.

Závěr sezony bude patřit festivalu Rock for Churchill, který se koná ve Vroutku nedaleko Žatce od 25. do 26. srpna. Dorazí na něj jeden ze synů legendárního Boba Marleyho Ky-Mani Marley, německá kapela Irie Révoltés, jež je na svém posledním turné, a dále J.A.R., Tata Bojs nebo Vypsaná fixa.