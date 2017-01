KULTURA 2017: Axl se Slashem? Už to by stačilo. Přijede i Sting a ZZ Top

Hudební rok 2017 zahájí Lucie Bílá, která na neděli 8. ledna přesunula dva listopadové koncerty zrušené pro indispozici. Bílá bude vystupovat od 14 a od 20 hodin a jako poděkování za trpělivost se rozhodla všem návštěvníkům věnovat CD se svým singlem Hana. Ještě týž měsíc se fanoušci mohou těšit na koncert americké kapely Green Day, která se představí 22. ledna ve sportovní hale na pražském Výstavišti.

Hala, stadion, letiště

4. února potom pro velký úspěch opět dorazí Ennio Morricone. Oscarový skladatel bude v O2 areně řídit Český národní symfonický orchestr a předvede hudbu, kterou napsal do známých filmů. Podobný program nabídne také Hans Zimmer, na jehož koncertu 4. června zazní hudba z Gladiátora, Lvího krále, Pirátů z Karibiku či batmanovské trilogie. V únoru se ještě můžeme těšit na koncerty kapely The 1975 ve Foru Karlín nebo Glenna Hughese v MeetFactory. Na 30. března je naplánována show amerických metalistů Korn.

Plnit se začíná kalendář i na květen. V jeho posledním týdnu do O2 areny dorazí Deep Purple a do Edenu Depeche Mode a Rammstein, kteří k vyprodanému koncertu v neděli 28. května přidali ještě pondělní show. Návrat po desetiletích chystají na 10. června do Kongresového centra v Praze legendární Beach Boys, 12. června zahrají v O2 areně System of a Down. Obří koncert na Letišti Letňany v Praze potom chystají na 4. července Guns N’ Roses, ke kterým se nedávno vrátil i kytarista Slash. Mimochodem, více se prodávají lístky na stání pod pravou částí pódia – kde má svůj post právě legendární navrátilec. Na stejném místě se potom v srpnu předvede i Robbie Williams.

Festivaly se Status Quo i Stingem

Hrát se samozřejmě nebude jen v Praze. Dne 25. března dorazí do brněnského Sono Centra americká zpěvačka Macy Gray, 20. května uvítá tamní výstaviště kapelu Kiss a 19. července se ZZ Top představí v Home Monitoring Areně v Plzni.

První velká jména už představily i tuzemské festivaly. Na Metronome dorazí Sting, Colours of Ostrava budou hostit Imagine Dragons či Norah Jones. Na Benátské zahrají Status Quo, na Rock for People Evanescence a na Aerodrome Linkin Park.

Někteří hudebníci už ohlásili vydání nových alb. Už na Nový rok plánuje Brian Eno vypustit do světa desku Reflection. Během ledna pak vyjdou i alba irských pankáčů Dropkick Murphys, amerických rockerů The Flaming Lips, Sepultury, kapely The xx a Mika Oldfielda, Fergie, Iggy Azaley či kapely Major Lazer. V únoru se můžeme těšit na novinky Marilyna Mansona, Amy Macdonaldové, v březnu přijde s novou deskou Nelly Furtado, v červnu Kelly Clarksonová.

Později během roku desky na vydání chystají Arcade Fire, Blondie, Depeche Mode, Fleetwood Mac, Gorillaz, John Cale, Katy Perry, Kylie Minogue, Liam Gallagher, The Offspring, Sheryl Crow, Slipknot či Thirty Seconds to Mars.