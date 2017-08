Robertova rebelie? Návazný seriál na Hru o trůny bude čerpat z minulosti

O případných dalších seriálech ze světa Hry o trůny se toho zatím příliš neví. Stanice HBO dosud pouze potvrdila, že v žádném ze čtyř plánovaných spin-offů se neobjeví jediná postava ze současného seriálu. A že žádný nový seriál ze světa G. R. R. Martina nespatří světlo světa, dokud nebude odvysílána poslední epizoda závěrečné řady.

Že je vše teprve ve stadiu úvah, potvrdil v červnu iDNES.cz i herec Liam Cunnigham (více zde), ovšem s postupem léta se zdá, že něco je přeci jen ve vzduchu. Scenáristka Jane Goldmanová v rozhovoru pro magazín IGN naznačila, že případný nový seriál se bude zaobírat nějakou již zmíněnou událostí z historie Martinova fantasy světa.

„Myslím, že jako čtenář knih či divák seriálu si řeknete: ‚Aha, tak tohle!‘ Bude to tedy nějaká zmíněná událost z minulosti, ale to je maximum, co mohu prozradit,“ řekla Goldmanová a dále naznačila, že ani v novém seriálu by nebyla nouze o nadpřirozené bytosti, protože je to přeci jen stále Martinův fantasy svět.

Jak už poukázal i sám spisovatel na svém blogu, scenáristka s ním absolvovala několik sezení. „Měla jsem tu čest strávit s ním nějaký čas a probrat pár nápadů. Bylo mi ctí a potěšením,“ dodala populární britská autorka, která mimo jiné stojí i za sérií X-Men.

Web IndieWire spekuluje, že by se některý z nových seriálů mohl zaobírat příběhem z doby Robertovy rebelie (tedy události, na kterou nynější děj Hry o trůny přímo navazuje), či snad dokonce záležitostmi okolo Pádu Valyrie (tedy výrazně staršího období, které je ovšem taktéž pro nynější seriál zásadní a je často zmiňováno).

Zatímco sedmá řada se pomalu blíží ke svému závěru, je už znám přibližný termín vzniku té poslední. Jak si všiml web TV Guide, Nikolaj Coster-Waldau možná neúmyslně naznačil, že natáčení osmé řady začne v říjnu. Jak web vtipně poznamenává, dá se tak odtušit, že těžce zkoušená postava Jamieho Lannistera, kterého právě Coster-Waldau hraje, se zjevně poslední série dožije. Osmá řada, která seriálovou fantasy ságu po letech uzavře, má mít pouhých šest dílů.