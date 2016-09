Nuzného Marxe v Anglii zachránil Engels, přihlásil se k jeho levobočkovi

Kus se z pochopitelných důvodů před revolucí příliš nehrál, sám dramatik jej však považuje za své nejlepší dílo. Ve čtvrtek jej jako první premiéru sezony uvede pražské Divadlo na Vinohradech na své studiové scéně.

„Všechno je psáno na základě faktu. Milan Uhde šátral v dostupných spisech,“ poukazuje Otakar Brousek, který ztvární Marxova přítele Engelse, k němuž se odvolává oslovení v titulu hry. Uhde si vybral Marxovo anglické období. „On tam vlastně nuzoval, Engels se o něj staral. Měl nemanželské dítě se služkou, což byl tehdy obrovský průšvih. Tihle lidé, kteří se zajímají o lidstvo a chtějí ho přetvořit k lepšímu, často nejsou schopni se postarat o svoji rodinu. Lenin, Hitler, všichni měli svůj život v troskách,“ uvažuje Brousek.

Jeho Engels si právě starost o Marxovo dítě vezme na sebe.

Pro Brouska to bude poprvé, co se objeví v komorním prostoru Vinohrad, zkušenosti s malou scénou však má z angažmá na Kladně či z Divadla v Řeznické.

„Ten malý prostor je příjemnější. Ale je to stejné, nesmí se tolik tlačit na pilu. A je tady horko,“ dodává k přípravám hry v podkrovní scéně. Pro herce to zároveň bude první setkání s látkou Milana Uhdeho. „Myslel jsem, že je to nepřenosná intelektuálština, ale strašně dobře se to hraje, má krásný český jazyk. Úsečné jednoduché věty, ale přesně pointované,“ libuje si.

Režie se chopil ředitel Národního divadla Jan Burian. „Pracoval jsem s ním už v Divadle ABC, známe se léta letoucí. On si to hrozně užívá a říká: Děti moje, to je tak krásný, že nemusím čtyři hodiny ředitelovat,“ směje se Brousek. Burian se totiž poprvé za tři roky ve funkci vrátil k režii.

V hlavní roli Marxe, kterého Uhde lehce přejmenoval na Karla Maxe, se objeví nová posila Vinohrad Tomáš Pavelka, jeho ženu ztvární Andrea Černá, služku pak Zuzana Vejvodová.