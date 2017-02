Dvojité utrpení v Kaprunu. Neštěstí v lanovce předcházela stavba přehrady

„Hra o vodní elektrárně – to když člověk vysloví, tak si všichni řeknou, co to je?“ směje se režisér Miroslav Bambušek, který svou novinku přichystal v rámci volného cyklu Písně o Zemi a navazuje tím na loni uvedené kusy Prometheus (recenze zde) a Země – rolnickej nářez (více zde).

Inscenace kusu, jehož autorkou je rakouská držitelka Nobelovy ceny Elfriede Jelineková, patří k technicky nejnáročnějším v dosavadní historii pražské scény. Studio Hrdinů dokonce muselo kvůli stavbě pomyslné sjezdovky a dalším přípravám na celý tento týden vypustit všechna večerní představení; vše směřuje k nedělní premiéře.

Lanovka i elektrárna

Jelineková se ve hře zabývá osudem rakouského Kaprunu. Místo, které je vedle dobrých sjezdovek všeobecně známé hlavně tragédií z roku 2000, nese pohnutou historii i hlouběji ve dvacátém století. Stavba tamní elektrárny, kterou zahájili nacisté v roce 1938 a která se dočkala dokončení až deset let po válce, si v náročných horských podmínkách dokonce vyžádala více životů než nechvalně proslulá pozemní lanovka.

Právě pohnutý osud Kaprunu Bambuška fascinoval. „Je to ráj turismu a přitom je v něm obrovská paměť utrpení, která se nezmiňuje,“ říká a přibližuje základní pointu Jelinekové hry: „Současní turisté tam přijíždějí na dovolenou na místa, která jsou pamětí obtížena a ta se do nich propíše. Oni tak prožijí zkušenost předchozích generací. Začínají jako turisté a končí jako oběti před 70 lety.“ Bambušek tak v inscenaci obrazně srovnává utrpení turistů s utrpením dělníků, i když doslova zde šestnáct let starou tragédii nezmiňuje.

„Hraje se o touze po moci nad přírodou, o souboji člověka s její silou. Vždycky prohrajeme, ale stále to zkoušíme znovu. Je to dopředu marný boj, což přináší velké drama,“ zamýšlí se režisér, který nyní mimo jiné chystá filmovou verzi svého Promethea.

Bambuškův rukopis oplývá výraznou audiovizuální stránkou a silnou atmosférou, stačí si vzpomenout na zde uváděnou Pustinu. Ani v novince tomu nebude jinak. O hudební stránku se postarali Jan Horváth a Tomáš Vtípil, pro inscenaci speciálně připravené skladby odehrají naživo na bicí a elektrické housle.

V překladu Jitky Jílkové se v Díle představí Magdalena Sidonová, Milan Stehlík, Dora Bouzková, Tereza Hofová, Jakub Gottwald a Robert Mikluš. Nejbližší reprízy budou 20. února a 19. března.