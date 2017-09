Přišlo To. A vzdor hurikánu utržilo za víkend přes sto milionů dolarů

Víkendový start snímku To ve Státech a v Kanadě, který z více než čtyř tisíc kin vynesl 117 milionů dolarů na vstupném, se zařadil mezi pět nejsilnějších letošních premiér, po bok pohádkovému muzikálu Kráska a zvíře i komiksům Spider-Man: Homecoming, Strážci galaxie Vol. 2 a Wonder Woman.

Úspěch se dostavil přesto, že To nese zámořské označení R, což znamená, že mládež do 17 let na něj smí pouze v doprovodu dospělé osoby. Podle analytiků filmového trhu by přitom mohly být výsledky ještě vyšší, kdyby část Spojených států nezasáhl hurikán Irma.

Premiérová verze klasického hororu naznačuje obrat od letošního rekordního propadu: tržby oddechové sezony, takzvaného amerického horkého léta, byly totiž nejnižší od roku 2006. Kingovo To vyhrálo s obrovským náskokem, romantická komedie s Reese Witherspoonovou Který je ten pravý? je v odhadech na druhém místě s necelými devíti miliony dolarů.

Ale není King jako King. Podle jiné předlohy téhož uznávaného autora vznikla rovněž fantasy Temná věž, která na sto milionů dolarů dosáhla až po pátém víkendu a navíc v součtu celosvětových tržeb. Přitom byla výrobně dražší než horor To, jehož rozpočet činil pouhých 35 milionů dolarů.