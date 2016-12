ANKETA: Má Jiří Strach z Anděla Páně 2 vymazat uchazeče o Hrad Horáčka?

ČT nechce o možném problému rok předem spekulovat, protože ani termín vysílání pohádky, ani Horáčkova kandidatura nejsou ještě potvrzeny. A sám režisér věří, že vyhraje zdravý rozum.

Hodláte film upravit, přestřihat, Horáčkův obličej vyměnit či rozostřit?

Myslím si, že se Anděl Páně bude vždy vznášet nad jakoukoli politikou. Komu by vadily tři záběry na pana Horáčka v němé roli, tak je hlupák. A to nejsou ani lidé ve vedení ČT, a věřím, že ani ostatní prezidentští kandidáti, jinak Pánbůh s touto zemí!

Proč jste vůbec Horáčka obsadil?

Protože v prvním Andělovi Páně měla roličku archanděla Gabriela Osvaldová, tak mi připadlo vtipné přidat ve druhém dílu jiného textaře. Ale podotýkám, že se tam Michal Horáček sotva mihne, má paruku, křídla a hlavně vůbec nemluví, natož aby pronášel nějaké politické proklamace.

Napadlo vás, že jeho obsazením riskujete?

Jak mě to mohlo napadnout? To až teď napadlo média, portál Seznam. Před rokem, když jsem film obsazoval, se o Horáčkově plánu nevědělo. Mám se snad před každým natáčením ptát všech herců, jestli nemají politické ambice - Ivane Trojane, prosím tě, nechceš náhodou kandidovat do Senátu?

Stanovisko ČT Do filmu rozhodně zasahovat nebudeme, nicméně v tuto chvíli nemá ČT sestaveno vánoční vysílací schéma na rok 2017, není znám termín dalších prezidentských voleb a Michal Horáček nyní není oficiálním kandidátem podle zákona. ČT pravděpodobně opět vydá v souvislosti s prezidentskými volbami pravidla předvolebního a volebního vysílání a bude se jimi řídit, avšak ke konkrétnímu nasazení konkrétních pořadů není možné se v tento moment vyjádřit. Česká televize

Pokud tomu dobře rozumím, nic na filmu nezměníte?

Já sám ne, patřím k režisérům, kteří vyznávají tvůrčí svobodu. Samozřejmě ČT je velký koproducent, což respektuji, takže kdyby s takovým požadavkem přišla, museli bychom se nějak dohodnout.

Ale zatím po vás ČT žádné zásahy nežádala?

Ne. Naopak si myslím, že kdyby se kvůli Horáčkově němé epizodce nesměl Anděl Páně 2 vysílat, naštvalo by to daleko větší spoustu lidí.

