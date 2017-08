VIDEO: Holden pořídil klip na festivalu, zpívá o trablech se sirupem

Rock For People je jedním ze zásadních tuzemských festivalů a atmosféra na něm bývá vždy skvělá. Právě proto se kapela v čele s Martynem Starým rozhodla pořídit záběry právě zde: „Rock For People je takovým nepsaným začátkem festivalové sezony, který si moc rádi užíváme. Pro kapelu, jako jsme my, je vždy svátek si tady zahrát, a tak jsme si řekli – proč to nezaznamenat?” popisuje Starý.

Jakmile skončí festivalová sezona, mají Holden v plánu ještě intenzivněji připravovat nový hudební materiál. Na podzim pak představí singl vzešlý ze spolupráce s producentem Markem Rakovickým ze slovenského LVGNC studia. V největším studiu na Slovensku nahrávají Jana Kirschner, Billy Barman nebo Majk Spirit. Rakovický je také frontmanem kapely Lavagance.