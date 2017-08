Šestnáctý Hip Hop Kemp uvítá legendu. Peníze v hotovosti nepotřebujete

Jak jste byli s Hip Hop Kempem spokojeni? Známkujte program i zázemí festivalu.

Festival, který letos slaví šestnácté narozeniny, začal ve středu zahřívacím večírkem, hlavní program nabízí od čtvrtka do soboty.

K největším hvězdám letošního ročníku patří raper a herec Common, jehož mohou znát i lidé, kteří žánru neholdují. Například díky jedné z hlavních rolí ve westernovém seriálu Hell on Wheels. „Když jsme na parkovišti pardubického koupaliště snili s otevřenýma očima o hiphopovém festivalu, Common už byl pojem,“ tvrdí pořadatelé Hip Hop Kempu.

Dorazí také americká skupina Jedi Mind Tricks vyhlášená svou tvrdou a energickou pódiovou show či její krajan Masego, který zpívá, rapuje, produkuje a hraje na několik nástrojů.

Dále se návštěvníci mohou těšit na kapely D.I.T.C., Alltta, Main Source, slovenské Kontrafakt a také na rapery, jako jsou Rejjie Snow, Vladimír 518, Marpo či Paulie Garand.

Celý Hip Hop Kemp bude letos fungovat bezhotovostně. Návštěvníci vymění vstupenky za látkové pásky, v nichž bude umístěn čip, který slouží jako klíč do areálu, případně do kempu, i jako peněženka. Třídenní vstupenka stojí 1 900 korun, VIP lístek za 3 400 korun opravňuje držitele ke vstupu do VIP zóny, VIP kempu a – co je možná nejdůležitější – na všechny splachovací toalety v areálu.