Harapes vstoupil do Síně slávy Národního divadla. Tančete v srdci, vzkázal

„Čtyřicet dva let v tomhle divadle... to byl takový můj domov. Tanec je osvobozující, vždy jsem se cítil svobodný a svobodně. Kdysi k tomu někdo řekl, že tančit můžete kdekoli a kdykoli - když ne jinak, tak alespoň ve svém srdci. Tančete,“ řekl při přebírání ceny dojatý Harapes. Muž, jehož jméno je pro mnohé synonymem českého baletu, po skončení aktivní taneční kariéry našel své místo v muzikálu a činohře, učí a na podzim kandiduje do Senátu za ANO.

Další ceny (pro umělce do 35 let) dostali první sólista Baletu ND Ondřej Vinklát, členka činohry Pavla Beretová a sólista Opery ND Josef Moravec. Oleksandr Ponomarenko dostal od ředitele ND zvláštní poděkování za „obětavou a statečnou pomoc složkám integrovaného záchranného systému při mimořádné události v objektu u Apolináře“. V červnu na věži budovy, kde má ND sklad kulis a dílny, několik hodin seděl muž, který na kolemjdoucí házel cihly a kameny, poškodil podle ND také budovu.

Bez budovy Opery, ale s Themosem

Burian svým zaměstnancům slíbil navýšení o čtyři procenta. „To je základ, půjdeme nad ně,“ doplnil ho ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Nechtěl uvést přesné číslo, o kolik by se mohly platy navýšit. „Podle jednání s ministerstvem financí se nám daří navyšovat rozpočet jak na platy, tak celkově. Pokud se ekonomice bude dařit jako dosud, nevidím důvod, aby se to neprojevilo na platové stabilizaci,“ uvedl ministr.

Burian připomněl, že ND vstupuje do 134. sezony bez prostor v budovách Státní opery, které by se měly brzy začít rekonstruovat. „Předpokládáme vyhlášení vítěze v řádu hodin, v řádu jednoho dne, zatím není důvod se domnívat, že bychom měli být ve významnějším skluzu,“ uvedl k miliardové rekonstrukci opery. Jako administrativní zázemí by opeře mohla po nejnutnějších opravách začít sloužit budovy Themosu v areálu Nové scény, jíž letos stát pro ND koupil v dražbě. Po větší rekonstrukci by v objektu ND mělo mít zkušebny. Činohra ND by se podle Buriana mohla „za rok a něco“ stěhovat do objektu v Liliové ulici poblíž Anenského náměstí; divadlo tak nahradí prostory v Kolowratském paláci na Ovocném trhu, o něž také přišlo.

Ministr Herman při začátku sezony připomněl nadcházející nedožité 80. narozeniny Václava Havla, jimž, a také letošnímu pátému výročí úmrtí, se bude pravděpodobně české divadlo v příštích měsících také věnovat.