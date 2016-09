Je to jako vypustit ptáčka, tvrdí Hammerfall o desce. Vyjde v listopadu

„Jeden z největších zážitků z minulého turné byl pražský koncert. Bylo to v menším, ale velmi příjemném klubu. Pak jsme se k vám vrátili na festival Masters of Rock, což byla úžasná show. A před Vánoci jsme hráli v Pardubicích. Přestože jsme ten rok měli v Česku už dva koncerty, přišla na nás spousta lidí. Zdá se, že vaše země je pro Hammerfall výborným trhem. To je důvod proč jsme dnes tady. A navíc je tu naprosto fantastické publikum,“ řekl iDNES.cz zpěvák kapely Joakim Cans, který na tiskovou konferenci do Prahy dorazil společně s kytaristou Pontusem Norgrenem.

HammerFall (Masters of Rock 2015)

Oba se shodli na tom, že nahrávání nového alba pro ně bylo potěšením. „Užili jsme si ohromnou zábavu. Někdy se kapely příliš zaměřují na velkou produkci, a to není nejlepší. Desku jsme postavili čistě na tom, co jsme chtěli vytvořit my. To je asi i důvod, proč je zvuk alba jasnější než v jiných případech. V branži už jsme dvacet let, takž poznáme, co funguje a co tolik ne. Za tu dobu jsme spolupracovali se spoustou lidí. Pro tuto desku jsme se obklopili těmi nejlepšími z nich. Díky tomu jsme nebyli pod takovým tlakem. Cítili jsme se jako šťastní mladí muži a podle toho skladby i zní. Kdybychom se rozhodli pro nějakou zkostnatělou produkci, asi by to znělo, jako kdyby písně nahrávali unavení staří páprdové,“ pochvaloval si s úsměvem Pontus Norgren.

Joakim Cans to vidí podobně: „Když věříte lidem, funguje to skvěle. Nemusíte všechno hlídat a kontrolovat dvakrát. Víte, že se na ně můžete spolehnout. Tohle album je čistá stoprocentní dodávka přímo od kapely. Nikdo nám do toho nemluvil, nikdo neřekl, tohle tam nedávejte. Tohle album je prostě živé, nic sterilního.“

Mladší už nebudeme, vyrazíme na turné

Na otázku, zda by mohlo jít o nejlepší a nejúspěšnější album v historii Hammerfal, Cans odpověděl spíše zdrženlivěji. „Album je hotové, teď už s tím nic neuděláme. Napsali jsme písně, nahráli a momentálně je propagujeme, nic víc už nejde. Je to, jako když vypustíte ptáče z hnízda a řeknete: Leť! Myslím si však, že tohle album je silnější než předchozí, a to bylo hodně silné. Máme v sobě oheň, který nás stále žene, abychom tvořili dál. Vypadá to, že doba Hammerfall přeje. Nedivil bych se, kdyby tohle album patřilo mezi naše nejprodávanější,“ konstatoval zpěvák.

S deskou bude spojené obří turné, které začne v lednu v německých Brémách. „Nejprve vyrazíme do Evropy. Součástí šňůry bude 3. února i exkluzivní vystoupení ve zlínské hale Euronics. Druhá část turné se odehraje v Jižní Americe a pak zamíříme do Severní Ameriky a Velké Británie. V létě pak pojedeme festivaly. Dá se říct, že to bude naše největší tour. Ta předchozí byla hodně úspěšná a zažili jsme při ní hodně zábavy. Řekli jsme si, že mladší už nebudeme, tak se vrháme na další, ještě rozsáhlejší,“ sdělil Joakim Cans.

Zavzpomínal i na první ročník plzeňského Metalfestu v roce 2010, kdy se v době koncertu Hammerfall hrálo finále mistrovství světa v hokeji Česko-Rusko. „Zápas se během našeho vystoupení promítal na obřích obrazovkách. Byla tam úžasná atmosféra. Lidé si obojí užívali. Co také může být lepšího než sledovat finále světového šampionátu a k tomu poslouchat písně Hammerfall,“ podotkl s úsměvem. A dodal, že on i celá kapela má ke sportu hodně blízko. „Milujeme ho. Ve Švédsku dokonce sponzorujeme jeden hokejový klub,“ dodal.