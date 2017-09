RECENZE: Podzim vylepší smrtící virus z Číny, Vondruška i dávná vražda

Hadohlavec

Hadohlavci jsou dravé sladkovodní ryby. Britský autor Peter May však ve čtvrté knize své série čínských thrillerů nazývá stejným výrazem šéfy mafií, které pašují Číňany do Spojených států. Do Ameriky se právě z Číny vrátila patoložka Margaret Campbellová. A když dostane v Texasu k pitvě téměř stovku mrtvých čínských těl nalezených v kontejneru, zjistí, že jim vpichem mezi hýždě někdo naočkoval nebezpečný virus španělské chřipky, která po první světové válce zahubila na čtyřicet milionů lidí. Ani dnes proti němu neexistuje žádná obrana.



Hadohlavec autor: Peter May nakladatel: Host překlad: Filip Drlík Hodnocení­: 70 %

Takže Margaret a její láska, což je pekingský policista Jen Li, momentálně působící na čínském velvyslanectví ve Washingtonu, musí co nejrychleji zjistit, jak zabránit aktivaci a rozšíření viru, který ohrožuje celé lidstvo. K tomu je trápí ještě jejich složitý vztah.

Mayův román Hadohlavec, vydaný nakladatelstvím Host, je zkrátka takřečený nervák, jak má být, byť se místy jeví poněkud překombinovaný.

Vzpoura goliardů

Také Vlastimil Vondruška použil v titulu nového příběhu Oldřicha z Chlumu neobvyklé slovo, jež ve středověku označovalo potulné studenty.

Tentokrát zavede čtenáře do německých Cách, kde se má české poselstvo vyslané Přemyslem Otakarem II. setkat s říšským králem Richardem Cornwallským. Jenže než se to stane, kdosi v domě erbovního radního zavraždí Richardova přítele a pan radní usoudí, že zločin mají na svědomí čeští šlechtici.

Vzpoura goliardů autor: Vlastimil Vondruška nakladatel: MOBA Hodnocení­: 70 %

Takže je zavře – včetně Oldřicha. Pátrání tedy zůstane na Oldřichových spolupracovnících Otovi a Divišovi, ostatně podezřelých z dalších násilných úmrtí v Cáchách. Ale nebyl by to Oldřich, aby dedukcí nepřišel na řešení.

Napínavé, zábavné i poučné – prostě Vondruška, jak ho známe. Jeho nová historická detektivka vyšla v nakladatelství MOBA.

Smrt budějovického hejtmana

I další titul přináší MOBA. Na kombinaci historického románu a detektivky od Tomáše Sternecka je nejpozoruhodnější to, že je psána z „katolického“ hlediska.

Ocitáme se v roce 1618, povstání českých protestantských stavů se rychle rozjíždí, ale budějovičtí měšťané hodlají, alespoň ve své většině, zůstat věrni císaři a katolické víře.

Smrt budějovického hejtmana autor: Tomáš Sterneck nakladatel: MOBA Hodnocení­: 60 %

Mají protestanti na svědomí náhlou smrt zdejšího hejtmana Jana Aulera, nebo byl jeho skon přirozený?

Klíčovou otázku si ve složitě prokomponované knize klade budějovický primas Kašpar Teindleser. Muži tu jsou stateční i zrádní, ženy krásné, ale leckdy také zrádné, z líčení hrůz počínající třicetileté války občas trochu zamrazí.



A sluší se poděkovat za dodatek, který objasňuje četné použité cizojazyčné – hlavně latinské – výrazy z textu.