RECENZE: Green Day zvedli publikum ze sedaček od první minuty

Billie Joe Armstrong se svou partou to prostě umí. Už při první písni dostal diváky na tribunách ze sedaček a většina lidí si nesedla do konce koncertu.



Ostatně nebyl důvod. Green Day to do publika valili s nesmírnou energií, ať už šlo o hit Know Your Enemy z desky 21st Century Breakdown, kterým koncert začal, nebo o novinky Bang Bang a Revolution Radio, jež kapela odvážně zařadila hned poté.

Ale na Výstavišti se zjevě sešli nejvěrnější z věrných. Protože mezi prověřenými peckami a písničkami z loňského alba nedělali rozdíl jak hudebníci, tak ani jejich posluchači. Tleskalo se, zpívalo, ječelo. Jako by si obě strany dávaly navzájem maximum energie.

Revolution Radio Tour Green Day Místo konání: Sportovní hala, Praha 22. ledna 2017 Hodnocení: 80 %

Green Day prostě předvedli, jak vystavět zábavný koncert postavený primárně na muzice. Ne že by nepřidali světla a trochu pyrotechniky, ale burácející hudba prostě hrála prim.

Kapela si navíc dovede vypůjčit i hudbu od kolegů, aniž by to působilo podbízivě. Publikum se začalo ošívat, už když se na úvod z reproduktorů ozvala Bohemian Rhapsody od Queen, a ve směsce Monty Pythonů, Rolling Stones a Beatles před koncem show fungoval chorál v Hey Jude úplně stejně, jako když ji na svých koncertech zpívá její autor.

Armstrong se v tu chvíli navíc válel po pódiu na zádech a sborové „na na ná ná“ působilo napůl bizarně a napůl krásně.

Když se hala vyprázdnila do mrazivé lednové noci, odcházeli lidé naprosto uspokojení.