KOMENTÁŘ: Nenudit znamená pro Green Day víc než desatero punku

Frontman kapely Billie Joe Armstrong publikum od začátku hecoval tak, že se celé tribuny Sportovní haly na pražském Výstavišti zvedly a až do konce koncertu už se znovu neposadily. Částečně za to jistě mohl fakt, že to zpěvák zkoušel také v češtině, ale na své věrné publikum by mohl mluvit klidně třeba svahilsky a měl by podobný úspěch.

Jednoduchá scéna s hradbou reproduktorů, několika světelnými efekty a tu a tam trochou pyrotechniky perfektně ladila s říznou hudbou, kterou Green Day servírovali. Kapela nabídla několik skladeb z aktuální desky Revolution Radio a potom hlavně průřez svými předchozími alby, včetně hitu American Idiot, jenž našel své místo během jednoho z přídavků. Snad těch velkých slavných „pecek“ mohlo zaznít ještě více, ale jinak si diváci nemohli na nic stěžovat.

Fanoušci na pódiu

Většinou halovým koncertům jenom uškodí, jestliže se kapela nevybaví velkoplošnými obrazovkami. Avšak právě Green Day svůj dvouapůlhodinový koncert kupodivu docela v pohodě utáhli i bez této vymoženosti. A kontakt s publikem vyřešili po svém.

Například tím, že během koncertu vytáhli na pódium fanoušky, aby jeden z nich s kapelou zazpíval a v druhém případě dokonce zahrál na kytaru. Respektive zahrála, neboť šlo o dívku, která kytaru potom dostala přímo od Armstronga darem.

Možná že by intermezza se saxofonem a s dalšími nepříliš punkovými nástroji neměla na podobném koncertu co dělat. Nicméně vzhledem k tomu, jak dobře se bavilo i publikum na vzdálených tribunách, to nelze považovat za kaz na obrazu celého večera.

Green Day jsou prostě sví a jako jedinečný originál koncipují také celou svou show.

A mají pravdu: důležitější než se držet nějakého punkového desatera je nenudit.