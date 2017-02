O Grammy se utkají hlavně Beyoncé a Adele, šanci má i Magdalena Kožená

Každoroční cirkus, který se v neděli večer odehraje v losangeleském Staples Centru, s sebou předem vždy nese dvě, respektive tři roviny očekávání. Tedy kdo promění své nominace a bude slzet nad zlatým gramofonkem a kdo během ceremoniálu zazpívá, popřípadě co konkrétně předvede. A že to vždy nejsou jen oslnivé hudební výkony. I Grammy rok co rok postihne touha vyjadřovat se k více či méně domnělým bolavým místům světa.

Co se ocenění týká, karty jsou rozdané dle očekávání. Nejvíce, celkem devět nominací má zpěvačka Beyoncé s albem Lemonade. Mimo jiné má šanci zabodovat ve všech nejprestižnějších kategoriích, tedy za nejlepší píseň, nahrávku i album roku. Do prestižní čtyřky se řadí ještě objev roku, ale tam samozřejmě Beyoncé už nepatří.

Adele na loňských cenách Grammy

V těsném závěsu za favoritkou ročníku je popová diva Rihanna a rapeři Drake a Kanye West, kteří získali každý po osmi šancích. V pěti kategoriích se objevuje jméno britské zpěvačky Adele, rovněž však figuruje v těch hlavních. Takže přízeň členů americké Národní akademie hudebního umění a věd, kteří o cenách Grammy rozhodují, může s konečným výsledkem ještě dost zamávat.

Pokud by někoho mátlo, že mezi nominovanými je Adele, jejíž poslední deska 25 vyšla už v roce 2015, je to proto, že se objevila až v listopadu, tedy po uzávěrce nominací pro tehdy aktuální ročník.

Grammy jsou košatý podnik, celkem se udílí ceny v třiaosmdesáti opravdu různorodých kategoriích, z nichž značná část se do televizního přenosu ani nedostane. A to jich dříve byla i stovka.

Loňská pocta Davidu Bowiemu, Grammy si jej připomenou i letos.

Vedle opakujících se mainstreamových jmen v kategoriích jako Best Pop Solo Performance či Best Pop Vocal Album se tu objevují z evropského pohledu bizarní počiny typu Best Contemporary Christian Music Album nebo Best Spoken Word Album, tedy mluvené slovo, za něž dostali cenu už tři američtí prezidenti Barack Obama, Bill Clinton a Jimmy Carter. Letos má šanci mimo jiné vzpomínková kniha Patti Smith M Train v podobě audioknihy.

Šanci na zlatý gramofonek má i Magdalena Kožená.

Mimo hlavní zájem se však ocitá například i kategorie Best Classical Solo Vocal Album, kde by ovšem měli naopak zpozornět Češi. Se svým albem Monteverdi je zde totiž na prestižní cenu nominovaná mezzosopranistka Magdalena Kožená. Sama umělkyně se ceremoniálů osobně nezúčastní, pobývá totiž momentálně na zkouškách v Paříži.

Bude někdo večer bojkotovat?

Kromě řady hvězdných vystupujících se vždy očekává také jméno osoby, která bude celým večerem provázet. Když loni koncem listopadu padlo jméno moderátora a komika Jamese Cordena, mnozí pozdvihli obočí. Ne že by osmatřicetiletá tvář oblíbené televizní The Late Late Show nebyla vhodnou volbou. Corben proslul například scénkami, kdy vozí pěvecké hvězdy v autě. A při tomto Carpool Karaoke jim dokáže sekundovat v humoru i ve zpěvu.

Jenže Corden bude prvním Britem, který vkročí na posvátnou půdu moderování Grammy. Poslední čtyři ročníky moderoval herec a raper LL Cool J, dříve se této role ujala například Ellen Degeneresová a ještě dříve i Frank Sinatra. Corden už mimo jiné slíbil, že kdyby Kanye West opět chtěl někomu na pódiu ukrást řeč, prostě by ho sejmul. Takže je na co se těšit.

Anebo taky ne, protože do řádky kontroverzí, které každý rok Grammy provázejí, letos přibyla možnost, že někteří z hlavních uchazečů o ceny na předávání vůbec nedorazí. Magazín TMZ, což je sice bulvár, ale mívá docela přesné informace, konkrétně zmiňuje Drakea a Justina Biebera, kterým ceny údajně „nepřijdou relevantní, obzvlášť pokud jde o mladé zpěváky“, a právě Kanyeho Westa, jenž podle TMZ „získal jedenadvacet Grammy, ale když soupeřil s bílým zpěvákem, nikdy nevyhrál“.

Naopak se můžeme těšit na Adele či očekávané společné vystoupení The Weeknd a Daft Punk. Dále se představí Metallica, americké country hvězdy Carrie Underwoodová a Keith Urban, podle magazínu NME by se na pódiu měli objevit i Beyoncé a Bruno Mars. Ke Grammy i tentokrát budou patřit vzpomínky za zesnulé kolegy - Davida Bowieho, Prince, George Michaela či Leonarda Cohena.

Předávání v přímém přenosu odvysílá ČT art s překladem Dany Hábové a komentářem Honzy Dědka.