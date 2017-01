Adele i Justin Bieber. V ročence uchazečů o Grammy nenajdete rockový kus

Album nazvané prostě Grammy Nominees 2017 obsahuje celkem jedenadvacet písní od stejného množství interpretů, jež spojuje jediné – mají šanci na vítězství alespoň v jedné z mnoha kategorií ceny, již udílí americká Národní akademie hudebního umění a věd.

Letos se uskuteční už devětapadesátý ročník Grammy a podobná deska, která shrnuje tvorbu nominovaných umělců, vychází potřiadvacáté. Přináší snadnou možnost, jak se alespoň rámcově zorientovat v hudební tvorbě, jež loni přišla ze Spojených států.

V první řadě jsou to hudebníci, kteří usilují o cenu za Album roku, a mezi nimi například Adele se svou skladbou Hello, Beyoncé s písní Don’t Hurt Yourself nebo Justin Bieber, který se do kompilace dostal se singlem Love Yourself.

Vedle proslavených jmen se však na souhrnnou desku dostali také muzikanti, o kterých jsme u nás možná ani neslyšeli, tedy aspiranti na titul Objev roku.

Díky albu Grammy Nominees tak může tuzemský posluchač objevit třiadvacetiletou usměvavou blondýnku Kelsea Ballerini s jejím country popovým popěvkem Peter Pan nebo country hit až s gospelovým nádechem a nesmírně chytlavým refrénem. Tím vším disponuje písnička My Church od další americké zpěvačky, Maren Morrisové.

Patří sem i Anderson Paak, který ve své skladbě Am I Wrong zajímavě míchá hip hop s funkem, nebo elektronický taneční kousek Closer od kapely The Chainsmokers, který si na YouTube už sáhl na miliardu přehrání. Bude docela zajímavé sledovat, kdo z nich si cenu pro začínající umělce odnese.

Vede r’n’b a elektronika

Do výběru se dál dostalo například alternativní hiphopové duo Twenty One Pilots, kteří se loni představili na koncertu ve Sportovní hale na pražském Výstavišti, kam se show pro velký zájem přesouvala z Fora Karlín (více zde). Na desce je kapela zastoupená skladbou Stressed Out.

Nechybí ani silná skupina mladých, ale už zavedených amerických zpěvaček včetně Demi Lovato s písní Confident, Ariany Grande zastoupené songem Dangerous Woman, Kelly Clarksonové se skladbou Piece by Piece nebo Carrie Underwoodové s jejími Church Bells.

Za zmínku stojí, jak málo se v ročence songů s ambicí získat letos prestižní gramofonek objevuje kytarových, neřkuli rockových kousků. Ani jeden, přátelé! Nejvíc se tomu snad blíží Brace For Impact (Live A Little) od Sturgilla Simpsona. Nadvláda r’n’b a elektroniky stále trvá.

Letošní slavnostní ceremoniál cen Grammy se v losangeleském Staples Center uskuteční v neděli 12. února večer, u nás tedy díky časovému posunu v noci na pondělí. Moderovat jej bude britský komik James Corden.