GLOSA: Možná by místo počítání černých a bílých stačilo hlídat mikrofony

1. Moderátor v papundeklovém autíčku

Byla to trochu variace na slavnou oscarovou selfie. James Corden známý svým Carpool Karaoke – show, při níž si s hudebníky zpívá v autě, totiž do jednoho z předělů přišel s papundeklovým autíčkem na zádech. To proto, tvrdil, že tuhle jeho podobu znají i Američané a tak to má ve smlouvě. Skeč vyvrcholil společným zpěvem hitu Sweet Caroline s plejádou umělců včetně Neila Diamonda.

2. Když se vystoupení nedaří

Adele se letos opět jeden z jejích živých výstupů nevydařil. Zatímco její poctu zesnulému Georgi Michaelovi poznamenaly zjevně pochodující nervy, následné vystoupení Metalliky a Lady Gaga postihl normální šlendrián. Mikrofon Jamese Hetfielda prostě nefungoval, část písně museli odzpívat oba na jeden mikrofon.

3. Hold padlým kamarádům

Každoroční připomínka osobností, které loni hudební svět opustily, měla letos schopnost mrazit v zádech. Tradiční sestřih skladeb zesnulých muzikantů totiž John Legend a Cynthia Erivo zarámovali do tklivé klavírní interpretace Beach Boys a jejich God Only Knows, jedné z nejkrásnějších balad vůbec.

4. Politika a zase politika

Upřímně, mohlo toho být i víc, takže díky bohu za střídmost, ale příležitost otřít se o Donalda Trumpa využilo hned několik vystupujících. Asi „nejodvážnější“ byl rapper Busta Rhymes, který použil termín „President Agent Orange“ s narážkou na bojový plyn nechvalně známý využitím ve vietnamské válce.

5. Dojatý Barry Gibb

Naštěstí došlo i na vystoupení, která rozdávala čirou radost. Jako medley písní od Bee Gees ke čtyřicátému výročí Horečky sobotní noci. Demi Lovato, Tori Kelly a další předvedli show, která zvedla publikum ze židlí a přítomnému Barrymu Gibbovi, poslednímu žijícímu členu bratrské kapely, vehnala slzy do očí.

6. Nebylo tu nějak moc bílo?

Do samotného ceremoniálu to nepatří, i když nad „nevítězstvím“ Beyoncé ještě v přenosu uraženě pozdvihla obočí její mladší sestra. Ale potom to začalo. Přepočty oceněných za devětapadesát ročníků podle pohlaví a barvy pleti došlo až do tak obludných rozměrů, že Kelsey McKinney v infografice ke svému článku vážně srovnává počet ocenění Paula McCartneyho se „všemi barevnými zpěvačkami“. Ano, McCartney vyhrál víckrát, což je samozřejmě ohavný rasismus.