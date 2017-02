První Grammy mají Beyoncé i Adele, na ceny zatím vede David Bowie

Některé z celkem osmi desítek cen byly udělené s předstihem, takže Adele měla už před začátkem ceremoniálu náskok před favoritkou ročníku Beyoncé.



Britská zpěvačka má jisté již dvě ceny – za nejlepší popový sólový výkon s písní Hello z alba 25, již odzpívala i v úvodu večera, a za nejlepší popové vokální album. Beyoncé, která má celkem devět nominací, už dostala cenu za nejlepší hudební video ke svému singlu Formation.



Beyoncé (Grammy Awards, Los Angeles, 12. února 2017)

První cenou předanou přímo při ceremoniálu je pro objev roku, kterým se stal Chance The Rapper. „Chci poděkovat bohu, rodičům a celému Chicagu,“ zmínil tamní rodák ve své děkovné řeči. „Jestli půjdeme někdy na Grammy, převezmeme ji ve spodním prádle,“ prohlásili na pódiu Twenty One Pilots, kteří skutečně přišli v trenýrkách. Cenu dostali jako nejlepší popová skupina.

Nejlepším hudebním filmem zvolila americká Národní akademií hudebního umění a věd dokument Eight Days A Week sledující koncertní období Beatles. Už pět cen si odnesla poslední deska Davida Bowieho Blackstar, zatím naposled byla už v přímém přenosu oceněná titulní skladba coby nejlepší rocková píseň. Nejlepším soundtrackem se stala hudba doprovázející film Hvězdné války: Síla se probouzí.

Díky brzkému vyhlášení už také víme, že naše mezzosopranistka Magdalena Kožená neproměnila svou nominaci v kategorii klasických vokálních alb. O cenu se rozdělily nahrávky Schumann & Berg s německou sopranistkou Dorotheou Röschmannovou a Shakespeare Songs, které nazpíval britský tenor Ian Bostridge.

Po Adele došlo i na další avizované vystoupení. Kanadský zpěvák The Weeknd se představil spolu se skupinou Daft Punk s písní I Feel It Coming. Společně zazpívali také Keith Urban a Carrie Underwoodová, jen s kytarou a efektem na živou tvorbu smyček se s novým singlem Shape of You prezentoval Ed Sheeran. Vizuálně velkolepou show předvedla Beyoncé.