Odstartováno. Tisíce malých příběhů Karla Gotta se vešlo na jednu loď

U vstupu do výstavy vítá návštěvníky sám zpěvák z nahraného vzkazu, uvnitř jako na jednu z prvních věcí narazí na obrázek boty. S ním se Karel Gott hlásil na střední uměleckoprůmyslovou školu. Neúspěšně. Jinak je ovšem šestice segmentů expozice naplněna hudbou a s hudbou spjatými artefakty.

Od padesátých let, kdy Gott s hudbou začínal, přes zlatá léta šedesátá, normalizační sedmdesátá až po současnost, kdy Zlatý hlas z Prahy setrvává na neotřesitelné pozici hvězdy první velikosti. Výstava se věnuje dobám dobrým, ale nevyhýbá se, byť okrajově, ani okamžikům, jakým byl třeba zpěvákův pokus o emigraci v roce 1971.

V jednom z rozvěšených citátů Gott vzpomíná na telefonát s novinářem z německého Bildu a jeho otázku, zda sloužil, či nesloužil Státní bezpečnosti. „Špión? Pokud vím, špióni jsou velmi inteligentní lidé. Já jsem přece jenom hloupý šlágrtenor,“ odpověděl tehdy. „Jak jsem byl pak překvapen, když jsem ty noviny podepisoval asi padesátkrát. Žadatelům o autogram se má odpověď líbila,“ dodává Gott.

Za výstavou Gott, My Life stojí Richard Fuxa, který před čtyřmi lety Čechům představil kolekci plakátů Alfonse Muchy, již si tehdy do Obecního domu přišlo prohlédnout 185 tisíc lidí. „Tady doufám ve stotisícovou návštěvnost. Výstava je poměrně flexibilní – můžete tu strávit hodinu a půl u všech popisků, nebo ji projít za dvacet minut,“ soudí Fuxa.

Na uspořádání velké zpěvákovy retrospektivy se dohodli před rokem. Jako zdroje inspirace uvádí Fuxa expozice věnované Davidu Bowiemu či Rolling Stones. „Když jsme byli na výstavě Stounů v Londýně, byla v nás malá dušička, jestli něco takového dokážeme udělat i v Česku. Věřím, že se to povedlo a že si tady něco najde každá generace,“ říká Fuxa.

Gott na výstavu zapůjčil některé kusy své garderoby, ale možná ještě víc bude lákat jeho sbírka ocenění. Zrcátka TýTý, Bratislavská lyra, nespočet dalších sošek a především záplava Slavíků. Tady zaujme, že ti původní „zlatí“ byli oproti současným „českým“ neskutečně titěrní. A Zlatého slavíka za rok 1963, který je hrdě vystavený samostatně, skoro přejdete bez povšimnutí.

Karel Gott na zahájení výstavy

Řadou exponátů přispělo i Národní muzeum. „V našem Českém muzeu hudby máme i centrum pro dokumentaci populární hudby, takže Karla Gotta jsme nemohli pominout,“ připomíná jeho ředitel Michal Lukeš. České muzeum hudby přispělo i osobou Petera Baloga, který výstavu nakonec připravil jako kurátor. „Gott je takovým živým seismografem naší historie. Naše gottovská sbírka tvoří asi deset tisíc položek, fanynka a soukromá sběratelka ji dávala dohromady padesát let,“ říká Balog.

Posledním kusem do skládačky Gottovy kariéry je hudební vydavatelství Supraphon, které dodalo na výstavu především předměty spojené se zpěvákovu první deskou. Album Zpívá Karel Gott z roku 1965 taky vychází v reedici na vinylu i CD a pouze návštěvníci výstavy si budou moct pořídit desku v podobě exkluzivního boxu. Kromě zmíněného LP obsahuje dobový plakát, 3 CD s největšími hity, výpravný materiál o zpěvákově kariéře a jeho podpis. Přímo na výstavě jich bude k dispozici tři sta kusů. Za pět tisíc korun.

Výstava bude nedaleko zastávky Výtoň otevřená denně od 10 do 19 hodin, základní vstupné činí 290 a o víkendu 350 korun. Organizátoři expozice koketují s myšlenkou, že by po jejím konci 30. září odpluli s celou lodí také do Německa.