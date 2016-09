GLOSA: Cimrmani táhnou. Jejich půlstoletí drtí Bábovky i nového Keplera

Není se čemu divit, Divadlo Járy Cimrmana, které letos slaví padesát let své existence, bude pro většinu Čechů vždy velkým a díky bohu zaručeným lákadlem, které jen tak nezklame, stejně jako laskavé psaní Zdeňka Svěráka. Kniha, kterou vydalo nakladatelství Paseka, navíc nabízí i DVD s dosud neviděnými záběry z historie i současnosti divadla. Objeví se v nich i Václav Havel.

Ačkoliv Cimrmani Bábovky (recenze zde) sesadili z prvního místa (povedlo se to ještě Kunderovu Život je jinde nebo Vondruškově Husitské epopeji IV), rozhodně je z žebříčku nevymazali. Už nyní je tak celkem jasné, že třetí kniha Radky Třeštíkové se stala zásadním mezníkem v její kariéře i významnou literární událostí roku 2016. A vzhledem k tomu, jak dlouho se Bábovky drží v TOP 10, je bude brzy možné nazvat nejúspěšnější knihou letoška.

Je to blbý, ale je to sranda O knize Půlstoletí s Cimrmanem, ve které členové Divadla Járy Cimrmana vzpomínají na uplynulých padesát let můžete číst zde.

Ze zahraniční literatury čtenáře v uplynulém týdnu nejvíce táhla nová severská detektivka Playground (recenze zde) z pera dnes už ověřeného manželské dua, které píše pod pseudonymem Lars Kepler. Ale to příliš nepřekvapí, stejně jako zájem o nové dílo Vlastimila Vondrušky Jáchymovští démoni nebo o další dobrodružství Hercula Poirota z pera Sophie Hannahové, která navazuje na tradiční příběhy Agathy Christie.

Mnohem zajímavější je vysoká prodejnost knihy A proto skáču mladého japonského autisty Naokiho Higašidy (recenze zde), ve které odpovídá na nejčastěji kladené otázky spojené s autismem. Její námět totiž úplně nezapadá to představy českého čtenáře o buďto pohodlném, nebo napínavém čtení. Pro nakladatele je to tak jasným znamením, že se mohou vrhat i do dosud příliš neprověřených žánrů a témat.

Ale opravdový knižní souboj čtenáře teprve čeká. V následujícím týdnu bude zajímavé sledovat, jak celým žebříčkem zatočí osmý díl Harryho Pottera s podtitulem Prokleté dítě, který vychází už tuto sobotu. Kniha je sice v Česku k dispozici už déle než měsíc, ale pouze v anglickém originále.

Vydání českého překladu, kterého se po bratrech Medkových ujal Ondřej Müller, by navíc mohlo prospět i kamenným knihkupectvím na úkor těch internetových. Příliš zásilkových služeb totiž o víkendech nerozváží a ti praví fanoušci Harryho Pottera nepočkají a budou chtít mít knihu u sebe hned, jak to půjde.