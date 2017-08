GLOSA: Lucie byla naposled svým vlastním revivalem a nemělo to chybu

I když přeci jen šlo o vystoupení v rámci nového a poněkud atypického festivalu, a to s sebou neslo porodní bolesti, jež publikum těžko snášelo. Před koncertem samotným se promítalo několik filmových trailerů, úplně těsně před jeho startem se na pódiu děkovalo partnerům a zpod pódia se pískalo na středočeskou hejtmanku, což se konferenciér snažil zachraňovat, ale moc to nešlo.



Známkujte festival Soundtrack Hudební přehlídku můžete hodnotit zde

Naštěstí jakmile se začalo hrát, svět se vrátil do starých dobrých kolejí. Vzhledem k tomu, že Lucie má další koncerty naplánované až v rámci turné k nové desce na příští podzim, dá se říct, že jsme ji mohli vidět naposledy v podobě hudebníkům samotným nepříliš komfortní poloze „svého vlastního revivalu“, který přehrává hlavně staré hity.

Na druhou stranu si publikum právě tohle přeje, takže na ploše u poděbradského fotbalového hřiště vládla spokojenost přerušená na chvilku jen vložkou v podobě předávání festivalové ceny za celoživotní přínos hudbě. To se málem začalo zase pískat, naštěstí byla rychle uvedena rodina Radima Hladíka, která za loni zesnulého kytaristu a skladatele převzala sošku z rukou jejího autora, sochaře Stefana Milkova, a kytaristy Michala Pavlíčka.

Oba se potom ke kapele přidali na legendární Ameriku, na níž se Hladík jako kytarista kdysi podílel, a Pavlíček si potom střihnul part ještě v písni Krev a r’n’r.

To bylo příjemné ozvláštnění jinak celkem standardního best of setu, jaký s drobnými obměnami Lucie hraje několik posledních let od svého návratu. Navíc byly v Poděbradech, na festivalu věnovaném filmové hudbě, projekce klipů, které doprovázely především písně v první části koncertu, nebo skladba Wanastowích Vjecý Tak mi to teda nandey v úpravě „lázeňského orchestru“, jak píseň uvedl Robert Kodym.

Kapela si tentokrát, na rozdíl třeba od loňského koncertu v pražském Edenu, ohlídala zvuk, který byl bezchybný, a tak vystoupení, jemuž přihlíželo zhruba sedm tisíc návštěvníků, čímž se řadilo mezi spíše menší akce Lucie, zkrátka nemělo chybu. Když nepočítáme výpadky textu, či spíš nesoulad v jednotlivých slokách mezi Davidem Kollerem a Kodymem v písni Zkamenělý dítě, ale to je v kadencích bláznivých asociací vlastně pochopitelné.

Nezbývá než se těšit na další koncerty letošního festivalu Soundtrack, k nimž patří vystoupení filmových skladatelů Jana P. Muchowa či oscarového Nicoly Piovaniho. A taky na aktivity, které si na příští rok nachystá Lucie – halové turné a novou desku po šestnácti letech.