GLOSA: Nikdy neříkej nikdy, Craigu! Jiní Bondové by mohli vyprávět

Nastavovaná hra ztrácí půvab a rádoby záhadné tanečky kolem pětadvacáté bondovky nejsou ničím jiným než reklamní hrou. Že si Craig dal říci, psala média už týdny, sám herec se ostatně omluvil všem, které balamutil, protože si prý oznámení chtěl schovat až pro show Stephena Colberta. To myslí vážně?

Dále herec prohlásil, že mu nikdy nešlo o peníze a že už to bude doopravdy naposled, co se stane Jamesem Bondem. Přitom v roce 2015 uvedl, že v sérii končí. Nyní sice uznal, že to od něj bylo hloupé, ale ptali se ho prý dva dny po konci posledního natáčení, kdy unaven prohlásil: Další už nedělám!

Pozor na rezolutní výroky, které pak hrdina musí trapně brát zpátky. Snímku Nikdy neříkej nikdy z roku 1983 poskytla název věta, jíž reagovala Micheline Roquebruneové, žena herce Seana Conneryho, na manželovo oznámení z roku 1971, že s postavou agenta 007 definitivně končí. Samozřejmě měla pravdu, Connery se k ikonické postavě vrátil. Po dvanácti letech.

A že peníze nehrají roli? Jistě. Poprvé hrál Craig slavného špiona roku 2006 ve filmu Casino Royale za tři miliony dolarů. Dva roky poté za Quantum of Solace dostal sedm milionů a za nejúspěšnější ze svých epizod, Skyfall se světovými tržbami nad miliardu dolarů, měl sedmnáct milionů plus podíl z kin.

Příští bondovka půjde do kin 8. listopadu 2019, rok poté, co herec oslaví padesátiny. Je naprosto přirozené a pochopitelné, že svou životní šanci hodlá ještě zúročit - ostatně Roger Moore si Bonda zahrál sedmkrát a Connery se k němu vrátil v „neoficiální“ bondovce, natočené v jiné produkční společnosti.

Ale proč to nešlo bez dvouletého váhání, mlžení, rozhodování, přísahání, spekulování, bez kotrmelců připomínajících krále z pohádky Pyšná princezna a jeho slavné prohlášení „Odvolávám, co jsem odvolal, slibuji, co jsem slíbil.“ Kdyby takto přešlapoval skutečný agent 007, dávno by byl po smrti.

