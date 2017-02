VIDEO: Scarlett Johanssonová bojuje proti zlu jako kyborg v novém sci-fi

8:57 , aktualizováno 8:57

Počítačovou hru Ghost in the Shell si oblíbily miliony hráčů po celém světě, teď se mohou její fanoušci kochat vnadnou hlavní hrdinkou i na filmovém plátně, a to v podání hollywoodské krásky Scarlett Johanssonové. Film, který režíroval tvůrce Sněhurky a lovce Rupert Sanders, vstoupí do kin na konci března.