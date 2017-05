V koutku Asie dosud existuje Japonsko. Vzor pro Matrix vyšel česky

„Toto je blízká budoucnost. Planeta je protkána datovou sítí, světlo i elektrony se míhají sem tam, avšak společnost ještě není natolik informační, aby státy a etnika beze stopy vymizely. A v koutku Asie dosud existuje Japonsko - stát tvořený propletencem podivných obchodních konglomerací.“

Dvacet let od originálního kompletního vydání se k nám dostává stěžejní dílo japonské mangy i světového komiksu. Kultovní Ghost in the Shell, vzor pro neméně kultovní anime film Mamorua Ošia či nedávno uvedenou hollywoodskou verzi se Scarlett Johanssonovou, lze nyní sehnat i v češtině. O překlad se postarala Anna Křivánková.

O tom, že komiksoví nadšenci drží v ruce něco neobvyklého, se dá přesvědčit jednoduše. Novinka nakladatelství Crew má titul na obvyklé zadní straně obalu knihy. I běžně první stránka čtenáře varuje velkým nápisem „STOP – toto je konec knihy“ a následuje návod, jak klíčové dílo Shirowa Masamuneho číst, tedy nejen odzadu, ale od prvního komiksového pole pěkně zprava doleva, jako japonský originál.

Na přání autora musely v ilustracích zůstat původní znaky pro citoslovce a v japonštině jsou i obě předsádky tak, jak je Masamune nakreslil.

Jak nakladatelství upozorňuje, autor do mangy vložil vlastní filozofii, teze o sociálních problémech i následcích technologického vývoje.

Kyberpunkový příběh z budoucnosti, kde agentka Motoko Kusanagi pronásleduje teroristy a kyberzločince, se dá ze západní tvorby žánrově asi nejlépe přirovnat ke Scottovu Blade Runnerovi, Gibsonovu Neuromancerovi či RPG hře Shadowrun. Ne náhodou jej jako velký vzor zmiňuje sourozenecká dvojice Wachowských, která natočila Matrix.

Trailer k aktuálnímu hranému remaku Ghost in the Shell: