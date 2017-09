Segrado chystá druhou desku, písně mu napsali i Radůza nebo Baumaxa

Zatímco jednička, která prodejním úspěchem dosáhla až na multiplatinové ocenění, byla textařsky deskou Michala Horáčka, dvojka bude autorsky pestřejší. Segrado s Michalem Pekárkem, který má na starosti také zvuk celé nahrávky, oslovili různé autory, kteří potom většinou dodali hotové demosnímky s hudbou i textem.

„S Františkem jsem za poslední roky strávil v autě cestou na koncerty stovky hodin. A kdo to zažil, ví, že je to skutečně prvoligový vypravěč. Historky z jeho života by vydaly na knihu nebo aspoň na blog,“ vzpomíná Pekárek. „Když jsme spolu s kytaristou Josefem Štěpánkem, s nímž album produkujeme, oslovovali potenciální autory, několik takových příběhů, postřehů a pocitů jsem jim odvyprávěl. Chtěl jsem, aby deska byla autentická, aby se v ní František cítil dobře a všichni, kdo ho znají, ho na nahrávce rozpoznali. Protože takových interpretů, kteří by promlouvali ke starší generaci, u nás moc není,“ dodává.

Na albu se tak v Segradových „službách“ objeví skutečně elitní sestava autorů – Radůza, Xavier Baumaxa či divadelní režisér Dodo Gombár. A bude tam také jedna z dosud nevydaných písní Milana Vyskočániho a Petera Lipovského, dvorních autorů zpěvačky Szidi Tobias.

Segrado se roky přátelí s fotografem Jindřichem Štreitem, nabídl mu proto, jestli se nechce stavit ve studiu a svýma očima zachytit atmosféru natáčení. Série unikátních snímků se objeví v bookletu alba.

„Natáčení bylo velmi zajímavé. Nejsem zvyklý chodit do studia a být přítomen tomu, když vznikají nahrávky. Proto jsem byl tímhle prostředím okouzlen,“ říká Štreit. „Ale ještě daleko víc než prostředí mě zaujali jednotliví hudebníci. Domlouvali se velice přátelsky a s velikým respektem jeden k druhému. Cítil jsem tam úžasně tvořivou atmosféru. Kéž by tomu tak bylo i v běžném životě.“