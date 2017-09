RECENZE: V cirkusové pohádce vlka komanduje drsná Karkulka s cigaretou

Karkulka komanduje vlka s cigaretou v koutku úst, s bezvládnou Sněhurkou si pohazují jako s pytlem hadrů, polonahá mořská panna vypadá, jako by právě vylezla z hampejzu.

Francouzsko-belgický soubor Collectif Malunés přivezl na pražský festival Letní Letná představení Forever, happily... (což by se dalo volně přeložit jako naše pohádkové ... a žili šťastně až do smrti) vycházející z klasických pohádkových motivů, ovšem podívanou pro děti nečekejte. Nebo aspoň ne pro ty nejmenší.

Co se týče výkonů, nabízejí Belgičané show skutečně pohádkovou – málokdy se stane, aby protagonisté novocirkusových show byli vedle dobrých akrobatů zároveň dobrými herci. Collectif Malunés jsou však skvělými komedianty v pozitivním slova smyslu a brzy mají celé publikum kompletně omotané kolem prstu.

Pomáhá tomu osvědčený trik naučit se všechny krátké promluvy lámanou češtinou, živá hudba i zpěv přímo v podání vystupujících, a hlavně skvělá novocirkusová podívaná – ať už na dřevěné desce teeterboard, či vysoko na hrazdě. I když ve finále cynické hrátky s pohádkovými bytostmi žádnou společnou ideu nemají a některé vtípky vyzní spíše do ztracena, vycizelované show tleská celý stan vestoje.

Forever, happily... Collectif Malunés Letní Letná 2017 Hodnocení­: 75 %

Ve srovnání s rozporuplným představením kanadských vousáčů Cirque Alfonse dodali Belgičané přesně to, na co se na Letní Letnou roky chodí, a právem by si zasloužili být hlavními hvězdami programu.