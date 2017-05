RECENZE: Tah na branku. Kasabian jsou zase připraveni na festivaly

A to i na novém albu nazvaném For Crying Out Loud, které vyšlo minulý týden a kapela je přijede představit v červnu také na pražský festival Metronome.



Nahrávka pokračuje ve stylu, který je Kasabian vlastní a jenž by šel popsat jako indie rock. Nepočítejte tedy s nabušenými zkreslenými kytarami od začátku do konce, často spíš s akustickým zvukem, kterému však rozhodně nechybí energie a „tah na branku“. Takže nezávislý rock, ale Kasabian s ním stejně jezdí na obří festivaly typu Glastonbury nebo velké stadiony.

For Crying Out Loud Kasabian Hodnocení­: 75 %

Z jednoho takového, King Power Stadium v anglickém Leicesteru, pochází i výbušná živá nahrávka, která je obsahem rozšířené „deluxe“ verze. Což je druhý důvod, proč po desce sáhnout.

Noví Kasabian prostě dělají radost v každém ohledu.