KULTURA 2017: Trainspotting sice zestárne, zato Zdeněk Svěrák omládne

Začíná se zostra, hned v lednu poskytne Velká čínská zeď symbolický výhled na směřování naší země a vzápětí dvě romantické komedie, Všechno nebo nic a Miluji tě modře, připomenou letošní nadúrodu stejného žánru.

Čili vše při starém?

Doufejme, že ne. Už v únoru dorazí T2 Trainspotting, tedy pokračování kultu několika generací, ve kterém se připomenou původní herci. Sice starší o dvacet let, ale zřejmě stejně trhlí, i když závislost na drogách vyměnili za posedlost pornografií. Svatý Valentýn do sestavy procpe pokračování erotické série Padesát odstínů temnoty, nicméně dorazí i slibnější kusy, třeba oscarový favorit líčící chlapecké dospívání Místo u moře, Martin Scorsese s příběhem Silence a Slámova pozdní romance z otužileckého prostředí Bába z ledu, kvůli níž se Zuzana Kronerová nořila do zimní Vltavy.

VIDEO: Místo drog porno. Hlásí se Trainspotting 2

V březnu se bude mocně zpívat. Premiéru má domácí novinka Muzzikanti, do níž přispěl Jarek Nohavica, dokument o českém rockerovi Nechte zpívat Mišíka i hollywoodský muzikál Kráska a zvíře. Dohromady snad dají zapomenout na pohromu rodičovských peněženek v podobě animovaného filmu Šmoulové: Zapomenutá vesnice, a hlavně - jarní sezonu zajímavých děl i osobností zahájí tradičně Febiofest.

V dubnu se potkají tak odlišné žánry, jako je akční přírůstek Rychle a zběsile 8 či temná polsko-česká detektivka Agnieszky Hollandové Přes kosti mrtvých, ale především tandem Hřebejk–Jarchovský uvede do kin Rodinného přítele, první část rodinné trilogie z novodobých českých dějin Zahradnictví.

V květnu k nám konečně dorazí „jiný Anthropoid“, tedy válečné drama HHhH, sledující rovněž osud výsadkářů zapojených do atentátu na Heydricha. Taktéž ostatní májové premiéry mají statut pokračování či předělávek; Johnny Depp coby kapitán Jack Sparrow se vrátí ve filmu Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta, Ridley Scott naváže na slavnou značku hororové sci-fi snímkem Vetřelec: Covenant a ze seriálové obrazovky do kin přestoupí ve vyměněné sestavě nositelé červených trenek z Pobřežní hlídky.

VIDEO: Vetřelec se vrací. Ridley Scott zveřejnil ukázku

Podobné ladění slibuje červen. Hlásí se nová verze Mumie, tentokrát s Tomem Cruisem v hlavní roli, dále animovaná Auta 3, řadu Transformers završí díl s podtitulem Poslední rytíř a jasný přechod k prázdninové zábavě přinese třetí část animované pohádky Já, padouch, s níž se na velké plátno opět vyrojí malí žlutí mimoni.

Červenec se rýsuje jako období bojů, přijde válečné drama Dunkerk, v němž režisér Christopher Nolan zamíří do roku 1940, či sci-fi Válka o planetu opic. Akci slibují též oba komiksové tituly, Valerian a město tisíce planet v režii Luka Bessona i Spider-Man: Homecoming. A ctitelé filmové alternativy si v červencovém kalendáři zaškrtnou karlovarský festival.

Srpen se jinak považuje za měsíc distribuční prázdnoty, ale pro Česko bude naopak klíčovým, protože v něm odstartuje film Jana Svěráka Po strništi bos. Scenárista Zdeněk Svěrák v něm zamířil do svého dětství ještě hlouběji než v Obecné škole, do válečných let, která pražský kluk trávil na vesnici. Od Jana Třísky v roli dědečka přes Terezu Voříškovou a Ondřeje Vetchého hrající rodiče až po Aloise Grece coby představitele malého Edy se rýsuje výjimečný zážitek; na Toma Cruise v pilotní kabině snímku American Made zbudou druhé housle.

VIDEO: Přežít je vítězství. Drama od Dunkerku ve filmu

V září se startem nové sezony přijde do kin druhý díl Zahradnictví nazvaný Dezertér, dále moderní přepis Kingova proslulého hororu It či Lego Ninjago Movie, což je animovaný příběh šesti mladých nindžů ze stavebnicových kostek.

Říjen nabídne komiksovým nadšencům titul Thor: Ragnarok, ovšem daleko větší zvědavost vzbuzují jiné dva tituly. Jednak Milada, životopis Milady Horákové popravené komunisty, jednak Blade Runner 2049, odkazující ke kultovní sci-fi z roku 1982.

V listopadu se uzavře Hřebejkovo Zahradnictví třetí epizodou jménem Nápadník, předvede se také remake legendární detektivky Vražda v Orient Expresu. A v prosinci, jak jinak, nastupují podle tradice hrdinové vesmírné kroniky, nyní ve filmu Star Wars: Episode VIII.

Za svou osobu si však dovolím doufat v jinou lahůdku konce roku: The Greatest Showman on Earth (největší šoumen na Zemi) totiž líčí osud amerického obchodníka a baviče P. T. Barnuma, zakladatele největšího pojízdného cirkusu. A hraje ho Hugh Jackman, který tu konečně může odložit mutantskou výzbroj ze série X-Men.