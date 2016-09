ANKETA: Na hudebních festivalech letos táhl metal a Hana Zagorová

Téměř čtrnáct tisíc hlasů, respektive známek rozdali čtenáři iDNES.cz ve velké letní anketě, která měla za úkol zjistit, který z letošních hudebních festivalů byl nejlepší. Pochopitelně nešlo zajistit, aby hlasovali pouze ti, kteří konkrétní akce skutečně navštívili. To ať si každý sáhne sám do svědomí.

Podle čtenářského mínění byla tou nejlepší přehlídkou metalová slavnost Brutal Assault, následoval komorní festival Krásný ztráty k narozeninám Michala Prokopa, tradiční Sázavafest, Hrady CZ a první pětici uzavírají Colours of Ostrava.

Je fakt, že každý z vítězné pětice měl něco do sebe. O kvalitách svátku tvrdých kytar v Jaroměři svědčí kromě jiného i fakt, že jej z většiny navštěvují cizinci, i skutečnost, že barokní pevnost, ve které se koná, se dostala na hranici své kapacity. Krásný ztráty byly zřejmě neopakovatelným setkáním staré gardy a mladé generace. S Michalem Prokopem se tu potkal Vladimír Mišík, Karel Kahovec i Tata Bojs nebo Vojtěch Dyk. Malý festival s jednou scénou a jedinečnou atmosférou. Ityto akce jsou potřeba.

Sázavafest lákal mimo jiné na sólový projekt dvou zakládajících členů slavné kapely Morcheeba. Převážně však nabídl průřez současným tuzemským středním proudem, což je dramaturgie, která českému publiku vyhovuje. Skutečnou podstatu lásky Čechů k českým a slovenským kapelám potom „vychytaly“ Hrady CZ. Putovní přehlídka nabídla výhradně domácí hudbu.

Úspěch domácích kapel

Ostatně to, že český divák miluje především domácí interprety, se potvrdilo i na jiných akcích. Třeba v Liberci na Benátské přilákal Olympic více lidí než Tom Jones a největší davy šly na koncerty Divokýho Billa nebo Hany Zagorové. Ta se stala nekorunovanou královnou letošní sezony.

Nová tradice, že spíše rockové festivaly pozvou zástupce v zásadě středního proudu, se osvědčila. Ať to byl dříve Gott či Neckář, nebo právě letos Zagorová. Jejich písně zná každý, takže si je všichni mohou zazpívat. A o to přece na takových akcích jde.

Velká jména včetně Iggyho Popa nebo kapely Foals přivezl už zkraje léta první ročník festivalu Metronome. Laťku nasadil vysoko a nezbývá než doufat, že ji v následujících letech nepodkročí. Na žánrovou pestrost od písničkáře Passengera po elektronické Underworld opět vsadily Colours of Ostrava.

Nebyla to špatná sezona, ale na festivalová vystoupení těch největších aktuálních hvězd stále musíme jezdit za hranice. Tak uvidíme, co přinese příští rok.