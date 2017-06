Jedna noha na pevnině, druhá na řece. Na festival Formanů můžete i lodí

Když Petr Forman končil jako umělecký šéf plzeňské etapy Evropského města kultury v prosinci 2015, hlásil, že jeho Divadlo bratří Formanů na tom i kvůli tomuto tříletému vyčerpávajícímu angažmá není dobře.

„Jediná šance byla připravit nové představení, které bude fungovat stejně jako Obludárium, udělat něco, co nastartuje zájem festivalů,“ vysvětluje, co stálo za myšlenkou nazkoušet po deseti letech novinku Deadtown.

Show z Divokého západu

V té se sourozenci Petr s Matějem obrátili k estetice Divokého západu. „Je to Forman Brothers Wild West Show, představení inspirované dobou kolem roku 1900 v USA a vynálezy, které v té době vznikly v Evropě, třeba první film. Pojali jsme to jako poctu průkopníkům těchto technologií,“ přibližuje.

„Představení začíná v kabaretu, iluzionistou, který je Divokým západem inspirovaný a který se tam díky svým schopnostem i ocitne,“ naznačuje k ději. Novinku Formanovi uvádějí ve speciálně vytvořeném prostoru, takzvaném Saloonu.

Deadtown je zároveň hlavním lákadlem pražského festivalu Arena, jehož první ročník bude trvat pět dnů a začíná 14. června na smíchovském břehu Vltavy u železničního mostu, tedy naproti populární náplavce.

„Pravidelně tu jezdí přívozy, na druhé straně jste za dvě minuty. Nechci říci, že je tenhle břeh úplně mrtvý, ale takový život tady není,“ srovnává Forman. Na protějším břehu pravidelně kotvil s lodí Tajemství a nyní si dal s bratrem Matějem za cíl zabydlet i druhou stranu a dát tam prostor výtvarníkům a umělcům.

„Jste tu jednou nohou na pevnině, jednou na řece, je to tu parádní,“ pochvaluje si místo festivalu. „Přál jsem si, aby to dýchalo nějakou atmosférou. Když sem lidé vstoupí, aby jim bylo příjemně, aniž by šli na představení,“ dodává ke konceptu festivalu, v rámci kterého na Vltavě vznikne malý přístav, kde mohou diváci přistávat na menších lodích.

Vedle zmíněného Deadtownu tu bude během pěti dnů k vidění i další představení z dílny bratří Formanů – loutková pohádka Aladin přímo na lodi Tajemství. Festival doplní koncerty The Prostitutes, Circus Brothers, Orchestroj nebo „nejmenší divadlo na světě“, Gran Teatro Dentro. „Máme i dílny pro děcka, maketu lodi, na sobotu velkou venkovní tančírnu,“ láká dále Forman.

Název Arena odkazuje k zapomenutému divadelnímu prostoru Smíchovská aréna, který stál v těchto místech a kde vystupoval i Vlasta Burian. „Prostor se nám líbil, tak jsme na internetu hledali, co tu všechno v minulosti bylo. A najednou vyplavala fotka boudy, která je téměř stejná jako náš Saloon,“ dodává divadelník.

„Nejsem pesimista, máme na rok prodaných zhruba sto představení. Ale situace potrvá tak rok dva, než se dostaneme z krize. Je to daň za svobodu, kterou máme a po které toužíme,“ uzavírá Forman. I díky krizi souboru tak v Praze vznikl neobvyklý festival. Deadtown zde bude k vidění i po jeho skončení.