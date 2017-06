Chystají se Linkin Park nebo Simple Plan. Známkujte festival Aerodrome

Následovat budou mladá, ale ambiciozní kapela Counterfeit či vyznavači moderního rokenrolu Royal Republic. Obě skupiny se můžou pochlubit tím, že jejich tuzemské koncerty bývají beznadějně vyprodané.



Známkujte festival Aerodrome Hudební přehlídku můžete hodnotit zde

V 16:30 by podle plánu měli na scénu dorazit další miláčci tuzemského publika. Britští Enter Shikari jsou známí pro svá neskutečně energická vystoupení.

Velkou trojici hlavních hvězd odpálí Machine Gun Kelly, jedno z nejskloňovanějších jmen americké hip hopové scény. Další v pořadí jsou Kanaďané Simple Plan, kteří letos slaví patnáct let od vydání debutové desky No Pads, No Helmets...Just Balls.

Ve 21:15 se potom můžou fanoušci těšit na headlinera celé přehlídky, numetalovou legendu Linkin Park. Populární kapela k nám míří po téměř deseti letech, a ač jejich aktuální album One More Light je spíše šlápnutím do prázdna, jistě publiku nabídnou i prověřené hity.

S Aerodromem startuje i velká letní anketa iDNES.cz mezi návštěvníky festivalů. Přehlídku můžete známkovat jako ve škole od jedničky do pětky ve dvou kategoriích – hodnotit se bude hudební program a zázemí a služby na festivalu. Hlasování se uzavře ve čtvrtek 15. června ve 14 hodin.