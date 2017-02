Cenu Febiofestu dostane Abel Ferrara, úvod obstará film s Krobotem

S Ferrarou, který do světa filmu vtrhl nezávislými díly Zabiják s vrtačkou či Slečna s pětačtyřicítkou, točily hvězdy jako Harvey Keitel, Christopher Walken, Steve Buscemi či Gérard Depardieu, obsazený do kontroverzního snímku o sexuálním skandálu francouzského politika Vítejte v New Yorku. Febiofest uvede přehlídku režisérových děl od slavného Poručíka až k Pasolinimu.

Festival představí i sedm děl kameramana Petera Suschitzkého, dalšího držitele čestného Kristiána, mezi nimi hororovou Pohádku pohádek se Salmou Hayekovou a Vincentem Casselem nebo Nahý oběd a Východní přísliby v režii Davida Cronenberga, s nímž Suschitzky točí od konce 80. let.

S nástupem programových ředitelů Anny Kopecké a Michala Hogenauera mění Febiofest některé sekce. Hlavní proud a distribuční premiéry představí Central Park, kam patří Sing Street od tvůrce muzikálu Once, příběh Polina, který natočil choreograf Angelin Preljocaj, či slovensko-česko-maďarské drama Pátá loď, které jede na Berlinale stejně jako film Hollandové.

Přibude sekce půlnočních filmů Noční cirkus, v níž se mísí bizarní komedie s krvavými a akčními filmy, v sekci hudebních dokumentů Hi-Fi Docs nahlédnou diváci například do soukromí slavné kapely ve filmu Oasis: Supersonic a sekce Panorama se zaměří na současné festivalové objevy včetně vítěze z Locarna, Lidskou vlnu od Eduarda Williamse, který film přiveze osobně.

V sekci Masters zastoupí světové osobnosti Ang Lee s Uličkou slávy či Werner Herzog s thrillerem Sůl a oheň. Z regionů se přehlídka zaměří na Asii, Balkán nebo Skandinávii, zůstává sekce Culinary Cinema i hlavní soutěž Nová Evropa, o jejímž vítězi rozhodne porota dobrovolníků vedená Jurajem Herzem.

Program doplní návrat kultovního díla Davida Lynche Modrý samet, jež v anketě vybrali čtenáři iDNES.cz. Pražský prolog Febiofestu se tradičně koná v multikině CineStar Anděl až do 31. března. Poté se výběr z programu vydá do třinácti českých městech, putovní Febiofest skončí 28. dubna ve Zlíně.