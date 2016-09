Oscary mají prvního favorita, indického chlapce v australské rodině

Dev Patel, který hraje hrdinu v dospělosti, tvrdí, že lepší scénář ještě nikdy nečetl. Také přípravě na natáčení věnoval výjimečnou péči, trvala osm měsíců a vedle fyzického cvičení zahrnovala rovněž výuku australského přízvuku ve výslovnosti britského rodáka, kterého proslavil Milionář z chatrče.

Ještě těžší úlohu měl Sunny Pawar, který ztělesnil stejnou postavu v dětství. Na začátku natáčení, když se poprvé setkal se svou filmovou adoptivní matkou v podání Nicole Kidmanové, neuměl anglicky ani slovo. Při konkurzu ho filmaři vybrali z více než čtyř tisíc chlapců.

Představitel hochova adoptivního otce David Wenham hrál s Kidmanovou již v Austrálii, kde jejich postavy stály proti sobě. Menší, ale významnou roli ve filmu Lion přijala Rooney Mara. „Původně jsem měla sice v plánu krátkou přestávku, ale scénář byl tak silný, že jsem si řekla - Dobrá, sejdu se s režisérem, uvidíme. A dopadlo to tak, že už po dvou minutách naší konverzace jsem nabídku vzala,“ líčila herečka.

Oním režisérem, který snímkem Lion v hraném celovečerním filmu debutuje, je Garth Davis, ceněný tvůrce reklam a temného seriálu Na jezeře, vysílaného i u nás. Už nyní se mluví o jeho příštím projektu Máří Magdalena, v němž titulní postavu ztvární právě Rooney Mara a Ježíšem bude Joaquin Phoenix.

Distribuční práva na snímek Lion, který vznikl podle skutečného příběhu popsaného v knize Dlouhá cesta domů, si zajistila společnost Weinstein Company ještě předtím, než znala obsazení. A hollywoodský tisk podotýká, že právě Harvey Weistein, z jehož produkce pocházejí Zamilovaný Shakespeare či Gangy New Yorku, má na oscarové látky čich.

Osud chlapce, který sedl do vlaku, octl se daleko od domova, v Kalkatě přežil řadu nástrah a pětadvacet let poté, co se ho ujal australský pár, jen s pomocí Googlu a dětských vzpomínek hledal své kořeny, jde do kin v listopadu, u nás začátkem prosince. Což je ideální čas na tklivé příběhy a oscarové kampaně.