Čar a kouzel není nikdy dost. Albatros vydá scénář Fantastických zvířat

Ústředním hrdinou knihy je Mlok Scamander, autor učebnice Fantastická zvířata a kde ja najít, kterého ve filmu ztvárnil Eddie Redmayne. Mlok se vrací z cesty kolem světa a ocitá se v New Yorku dvacátých let minulého století, odkud by rád pokračoval směrem domů.

Plány mu však překazí ztracený kufřík a útěk několika fantastických stvoření, která si vozí s sebou. Jelikož by tito tvorové mohli v kouzelnickém i mudlovském světě způsobit problémy, musí se Mlok vydat je hledat.

„Scenáristický debut J.K. Rowlingové, Fantastická zvířata a kde je najít, je mistrovským vyjádřením autorčiny fantazie, vtipu a smyslu pro detail,“ říká překladatelka knihy Helena Šváchová. „Na stránkách scénáře čtenáři plně docení spletitý temný děj stejně jako chytré a dojemné dialogy, jimiž je J.K. Rowlingová proslulá,“ dodává.

Loni v létě vyšlo formou scénáře osmé pokračování Harryho Pottera, které se odehrává devatenáct let po skončení sedmé části. V Česku se ho za první tři měsíce prodalo sto tisíc. Z celé potterovské ságy se pak v tuzemsku prodalo 1,7 milionu výtisků.