VIDEO: Farna se v klipu Bumerang ohlíží za deseti lety na scéně

„Hledala jsem téma, které vystihuje to, jak žiju, a zároveň není vztahové. Zpívám o tom, že jakou energii do světa vysíláte, taková k vám pak zase míří zpátky. Když děláte sviňárny, vrátí se vám to. Stejně tak jako když jste hodní a poctiví, život vás odmění, i když ne třeba hned,“ říká zpěvačka.

Píseň dala dohromady ve spolupráci s producentem Marcusem Tranem a textařem Robinem Králem. „Napsali jsme ji asi před rokem, teprve teď jsem se však rozhodla ji pustit do světa. Produkci jsme finišovali v Polsku a světlo světa spatří v obou jazykových verzích naráz,“ vysvětluje Farna.

V klipu se ohlíží za deseti lety na hudební scéně. Obsahuje mnoho archivních záběrů – z dětství, ze zákulisí, dodávek či jubilejního koncertu, který byl pro Farnou dosud největším projektem. Předjímá tak i dokument Ewa Farna 10, který bude mít premiéru na podzim.

Kromě standardních letních koncertů, s nimiž letos zpěvačka zamíří i na Slovensko, chystá také zvláštní vystoupení s jazzovým kytaristou Davidem Dorůžkou na pražském Metronome festivalu.