KOMENTÁŘ: A teď si dáme tu naši, evropskou hymnu. Kdo si ji vybaví?

17:56 , aktualizováno 17:56

Naštěstí zrovna večer nehrajeme – hokej, rozumí se. Protože jinak by se mohlo v přímém střetu ukázat, o co více leží našinci na srdci světový šampionát na ledě než soutěž o nejlepší evropskou píseň, do níž hned v úterním úvodu zasáhne v barvách Česka Martina Bárta.