Eurovizi vyhrál Salvador Sobral. Něžnou baladou porazil uniformní pop

Salvador Sobral zaujal procítěnou baladou Amar Pelos Dois, stejně jako decentně nasvícenou scénou, která působila jako přímý opak klasického eurovizního popu. „Je to vítězství muzikantů, hudba nejsou ohnňostroje,“ řekl Sobral ve své děkovné řeči.

Pro Portugalsko je to první vítězství v Eurovizi a není bez zajímavosti, že Sobral byl jedním z menšiny zpěváků, kteří letos vsadili na mateřštinu.

Ve finále soutěže se jinak předvedli úspěšní soutěžící z obou semifinálových kol a šest účastníků, kteří měli zajištěný přímý postup. Britka Lucie Jones se představila s písní Never Give Up on You, která by posloužila jako muzikálová árie.

Ital Francesco Gabbani, který dlouho patřil mezi favority letošního ročníku, nabídl celkem standardní „italopop“, vzhled sňatkového podvodníka s knírkem a na gorilu na pódiu, prý jako výraz propojení západu s východem. Na disco, byť v lehce akustickém provedení, vsadil i Španěl Manel Navarro. U národních porod kupříkladu nezískal ani bod.

Vítěz soutěže vzešel z části z hlasování porot a z části od hlasů televizních diváků. Česká porota se stejně jako většina zahraničních hlasujících shodla na Salvadoru Sobralovi.

Česká zpěvačka Martina Bárta se zúčastnila prvního semifinále, jež se v kyjevském Mezinárodním výstavním centru konalo v úterý. Loňský dílčí úspěch Gabriely Gunčíkové a postup do finále však nezopakovala. Na sobotním přenosu se tak podílela pouze jako spolukomentátorka Libora Boučka.