Jako Katy Perry bych na Eurovizi jet nechtěla, říká Martina Bárta

Oslovili vás z televize s tím, že se o váš uvažuje, nebo vám rovnou oznámili, že jste vybraná?

Říkali mi, že mají pět nebo šest kandidátů a poslali mi dvě předvybrané písně. Takže jsem je jela do Prahy natočit s Honzou Maxiánem, který projektu dělá hudebního režiséra. Pak se měla sejít odborná komise s tím, že mi do týdne dají vědět.

Jestli Eurovizi sledujete, tak asi víte, že největší šanci tam má buď uniformní pop, anebo naprostý bizár. Jak se na to díváte z pozice jazzové zpěvačky?

Nadchlo mě, že mottem letošního ročníku je diversity, tedy rozmanitost. A navíc nebudu zpívat svoji věc. Upřímně vám řeknu, že jedna z těch nabídnutých byla typická popová skladba ve stylu dejme tomu Katy Perry. Vážně jsem uvažovala, že kdyby nakonec vybrali tuhle píseň, snad bych účast odřekla. Nutila bych se do něčeho, co by mi bylo proti srsti.

Takže ta druhá píseň je podle vás dobrá?

Ta, kterou nakonec český tým vybral, mi po prvním poslechu úplně přirostla k srdci. Ano, já se věnuju hlavně jazzové muzice, ale tohle je píseň, se kterou by to mohlo klapnout. Má ducha. Já teda Eurovizi nesleduju každý rok, ale loni jsem viděla Gábinu Gunčíkovou, protože ji obdivuju. Líbí se mi, kam to dotáhla, je to podle mě paní zpěvačka a reprezentovala nás skvěle. Ale je pravda, že spousta soutěžních písní je postavená jen na show a mnohdy je až směšné, co tam někteří zpěváci dělají.

Kdo napsal píseň, se kterou budete soutěžit?

Zatím nemůžu zveřejnit konkrétní autory. Ten první song napsali Švédové, ten samý tým jako loni. A píseň, kterou budu nakonec zpívat, pochází z anglické produkce. A s anglickým textem.