Blíží se rádoby nepolitická Eurovize. Zvítězí Bárta, či Ital s knírem?

Už v úterý večer se dozvíme, zda v Německu usazená jazzová zpěvačka s anglickou písní dostane Česko do finále 62. ročníku televizní písňové soutěže Eurovize. To by byl výsledek, se kterým by Martina Bárta dosáhla téhož jako loni poprvé Gabriela Gunčíková. Semifinálového kola se účastní osmnáct zpěváků a zpěvaček a postupuje prvních deset.

Pokud by se to naší zástupkyni s baladou My Turn podařilo, utkala by se v sobotu s dalšími umělci včetně těch, kteří postoupí ze čtvrtečního druhého semifinále, a šestice, jež má finálový večer jistý. Tam patří Francie, Německo, Itálie, Španělsko a Velká Británie, tedy velká pětka, která do finále jde vždy a rovnou, plus Ukrajina jako pořadatelská země. „Písni My Turn věřím, nebyla bych schopná vystoupit před tak obrovským publikem se skladbou, s níž bych se nemohla plně ztotožnit,“ říká Bárta.

Jaké jsou šance, že se Bárta stane první českou vítězkou klání? Podle bookmakerů sázkové kanceláře Fortuna nijak vysoké. Alespoň na tuto eventualitu vypsali kurz 1:250. Řádově nadějnější je umístění v první pětici, tam to sázkaři vidí v poměru 1:25. Ostatně sama zpěvačka v nadsázce Eurovizi přirovnává k olympiádě. „Beru to hrozně vážně a jsem ráda, že mám podporu od rodiny i přátel z hudební branže,“ tvrdí.

Ruska nesmí přijet

Faktem je, že tuzemským fanouškům a divákům nezbude než fandit, případně svými hlasy taktizovat. Regule Eurovize totiž neumožňují hlasovat pro interpreta z vaší domovské země. Naopak můžete vesele posílat SMS s hlasy všem ostatním. Na tom je ostatně založená i eurovizní aritmetika. Tedy nejen že vhodně zvolená píseň nebo úbor mají šanci uspět u konkrétních zemí, ale všeobecně se předpokládá, že Bělorusové budou spíše hlasovat pro Rusa (a naopak), Řekové nedají své hlasy Němci a podobně.

Do toho potom vstupují ještě další mechanismy. Jako že se nezapočítávají hlasy, ale body, tedy dvanáct prvnímu, deset druhému, osm třetímu až jeden desátému v pořadí. A aby toho nebylo málo, vůle publika má jen poloviční váhu, neboť o druhé sadě bodů rozhodují národní poroty.

Navíc výše uvedený příklad o příchylnosti Rusů a Bělorusů letos nezafunguje, alespoň ne oboustranně. Eurovize si sice přísně zapovídá politiku, ve skutečnosti je však politickými postoji prolezlá jako stará almara červotočem. Při loňském ročníku ve Stockholmu se sice úzkostlivě řešilo, zda fanoušci přímo v sále smějí mávat baskickou, kosovskou či palestinskou vlajkou, Ukrajina však do soutěže vyslala zpěvačku pocházející z Krymu s písní o Stalinovi a deportaci Krymských Tatarů.

Díky vítězství Džamaly se tedy nyní Eurovize koná v Kyjevě a zadělala si na další skandál. Nominovaná ruská zpěvačka Julija Samojlovová se soutěže nezúčastní, protože jí ukrajinská vláda zakázala vstup do země. Důvod je prostý. Samojlovová totiž vystupovala na anektovaném Krymu.

Takže nepolitičnost ano, ale jen odtud až potud.

Angličtina vládne

V minulosti to čeští zástupci zkoušeli s rodným jazykem, poslední roky se kloní k angličtině. Jako většina účinkujících. Písničky v mateřštině letos představí Portugalec Salvador Sobral, maďarský zpěvák romského původu Joci Pápai a běloruská skupina Naviband. Francouzsko-anglicky bude zpívat Alma z Lyonu, španělsko-anglicky Manel Navarro. Asi největším kosmopolitou bude v současnosti prý nejpopulárnější chorvatský zpěvák Jacques Houdek, který ke svému exotickému jménu namíchá píseň z angličtiny a italštiny. A v repertoáru má i skladby ve francouzštině, němčině či maorštině.

Podle vypsaných kurzových sázek je favoritem soutěže Francesco Gabbani, italský zpěvák s knírkem, jehož soutěžní píseň Occidentali’s Karma v národním kole zářila všemi barvami. Šance má i sedmnáctiletý Bulhar Kristian Kostov s tklivou baladou Beautiful Mess. A je naděje, že se soutěž po roce opět vrátí do Švédska, pokud uspěje Robin Bengtsson. Ovšem z nákladů na pořádání dalšího ročníku v tak krátkém čase by se severské království jistě velmi radovalo!

Všechny tři přenosy z Kyjeva bude vysílat Česká televize od 21 hodin. Úterní a čtvrteční dvouhodinová semifinále uvidí diváci na ČT2. Sobotní finále, jež i s vyhlašováním výsledků nabobtná na více než tři hodiny, bude k vidění na ČT1.