Epica na nové desce zpívá o hologramech i robotických legiích

Titul vychází ze stejnojmenné vědecké teorie, podle níž je svět pouze holografickou projekcí. „To by znamenalo, že všechno, co považujeme za skutečnost, jí vlastně není. Texty pro nás byly vždy důležité. Nechceme dělat jen skvělé písničky, ale také potravu pro myšlenky. Na albu je témat víc. Patří mezi ně třeba umělá inteligence nebo uprchlická problematika. Nicméně motiv holografického vesmíru se deskou táhne jako červená linie,“ prozradila zpěvačka kapely Simone Simonsová.

Autorem většiny textů je kytarista a zpěvák Marc Jansen. Toho fascinuje koncept virtuální reality. „V současnosti se díky ní můžeme dostat do jiného světa. Zatím to ještě není dokonalé, ale za pár let se technika dostane tak daleko, že nebudeme schopni říct, co je reálné a co virtuální. A pak možná lidé zjistí, že svět, v němž žijeme, je možná také jen virtuální realita nějaké vyšší skutečnosti,“ vysvětluje Mark Jansen důvod, proč si vybral právě toto téma. Co se odborného zaměření týče, mají to prý se Simone dobře rozdělené.

„Mark se zabývá především vědeckou složkou, já mám zase raději filozofii. Té jsem se věnovala už zamlada při studiu. Takže obsahově to máme vyvážené,“ dodala zpěvačka. Kapela čerpá také ze sci-fi filmů. To se projevuje například v písni Beyond the Matrix, který odkazuje ke snímku bratrů Wachowských. Kombinace vědeckých a filozofických témat není v metalu úplně běžnou záležitosti. „Mohly bychom psát třeba o dracích nebo elfech, to však nechceme. Rozhodně to říkám při vší úctě ke kapelám, které tato fantasy témata používají. Ale naše cesta je jiná,“ řekla iDNES.cz Simonsová.

První skladba, kterou Epica z nového alba představila veřejnosti, nese název Universal Dead Squad a zabývá se umělou inteligencí. „Měli jsme na album připraveno více písní, nakonec jsme výběr zúžili na dvanáct. S těmi jsme seznámili novináře a s jejich pomocí jsme pro první prezentaci zvolili právě tuto. Co se námětu týče, je to o pokročilých robotických legiích. Člověk roboty stvořil a je nad nimi, ovládá je. To se ale může změnit. Mohou jej převýšit a obrátit se proti němu. Je to děsivá myšlenka,“ sděluje zpěvačka.

Co se hudební stránky týče, album je podle členů kapely metalovější, než byla předchozí deska. „Nahrávali jsme speciálně zvlášť kytarové party, aby jednotlivé riffy lépe vyzněly. Zvuk se od alba Quantum Enigma posunul. Jsme stále hlavně metalová kapela. I když samozřejmě symfonická složka je pro nás hodně důležitá,“ podotýká zpěvačka.

Novinkou je také fakt, že se Epica na nahrávce vyhýbá syntetickým zvuků, které používala dříve. Poprvé také při nahrávání studiového alba došlo na symfonický orchestr. „Snažili jsme se nahrát co nejvíce skutečných nástrojů, aby vše bylo co nejautentičtější. Co se orchestru týče, nenahrávalo se všechno najednou, ale jednotlivé nástroje přišly na řadu postupně,“ informuje Simone Simonsová, která osobně velmi ráda zpívá s orchestrem.

„Měli jsme možnost takto vystupovat několikrát a vždycky to bylo skvělé. To je třeba případ Maďarského koncertu, z něhož vzešlo DVD Classical Conspiracy. Bohužel nejsme tak velká kapela, abychom si mohli dovolit jezdit na turné v tolika lidech. Přistupujeme k tomu pouze při zvláštních příležitostech,“ dodává. Na turné k novému albu ale s sebou budou mít velmi zajímavé hudebníky. Koncerty s nimi totiž bude absolvovat stále populárnější německá powermetalová formace Powerwolf. „Ano, obě kapely jsou stylově trochu někde jinde, ale chtěli jsme oslovit co nejširší publikum tak, abychom mohli vystupovat ve větších halách. Powerwolf dokáží udělat skvělou show a mají spoustu příznivců. To je přesně to, co potřebujeme,“ vysvětluje volbu Simone Simonsová s tím, že jde o vůbec první spolupráci obou skupin. Do Česka dorazí 28. ledna 2017, kdy vystoupí v pražském Forum Karlín.

Kapela Epica vznikla v roce 2003, kdy vydala i své debutové album Phantom Agony. The Holographic Principle bude její v pořadí sedmá studiová deska.