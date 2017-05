VIDEO: Electric Lady sází na hrad z písku, natáčelo se v obýváku

Kapela Electric Lady přichází s popfunkovým singlem Castle Of Sand v zámořském střihu. Od poprockové balady A Part Of My Heart, kterou pro kapelu napsal Ivan Kral a jež vyšla před několika měsíci, se liší stejně jako od dosavadní tvorby Electric Lady.