Dva nové singly Eda Sheerana trhají rekordy, deska bude v březnu

Písničky Shape Of You a Castle On The Hill vyšly začátkem ledna a už dobyly britskou singlovou hitparádu. Sheeran se stal prvním umělcem v historii, jemuž se podařilo obsadit první dvě pozice žebříčku ve stejnou chvíli dvěma novými nahrávkami.

Vedle toho pokořil několik dalších rekordů. V počtu přehrání za první den překonal skupinu One Direction, jejíž píseň Drag Me Down v létě 2015 nasbírala 4,7 milionu poslechů. Castle On The Hill za první den hlásila 6,1 milionu, a Shape Of You dokonce 6,8 milionu přehrání. Z pozice absolutní rekordmanky v počtu přehrání za 24 hodin na Spotify sesadil Sheeran svou krajanku Adele a rovněž vede historické statistiky na další streamovací službě Apple Music.

Dá se říct, že fanoušci byli po nové Sheeranově hudbě opravdu hladoví. Jaká tedy je?

Zjevně komerčně úspěšnější Shape Of You je našláplý lovesong střižený podle pravidel současného popu, trochu taneční, trochu rapující. Oproti tomu Castle On The Hill čerpá náladu z kytarových základů ve stylu U2 a po textové stránce jde o Sheeranovo vyznání dávným kamarádům. Představuje sympatický příklon ke starším, ale stále chytlavým popovým formám.

Oba singly slibují poměrně svěží muziku. Na desce, která bude obsahovat dvanáct a v deluxe verzi šestnáct písní, Sheeran spolupracoval především s Bennym Blancem, který se jako producent podílel na hudbě Rihanny nebo The Weeknd.

Film Jumpers for Goalposts zaznamenal Sheeranův koncert ve Wembley.