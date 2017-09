GLOSÁŘ: Úvod Dvořákovy Prahy se nepovedl. Záchrana přišla druhý den

Alespoň to vyplývá z ankety, v níž čtenáři iDNES.cz celé léto známkovali letošní hudební festivaly. O první příčku se dělí přehlídky Fingers Up a Hrady CZ. celý článek

Američtí rockeři Queens of the Stone Age minule vsadili na hvězdné hosty včetně Davida Grohla nebo Eltona Johna a výsledná deska ...Like Clockwork byla nadmíru... celý článek