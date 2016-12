Česká umělkyně Dorrit Dekk pomohla porazit Hitlera. Tvořila plakáty

Do úsilí o porážku nacistického Německa se v Británii zapojila i v Česku narozená výtvarnice Dorrit Dekk. Po druhé světové válce vytvářela i propagační plakáty, které navazovaly na slavné období grafik válečných. Dekk zemřela před dvěma lety, příští rok v květnu by se dožila sta let.