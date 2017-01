Komise odmítla dotaci pro Dominga ve Stavovském, Herman s ním počítá

Má to být oslava 230. výročí světové premiéry Dona Giovanniho, která se za Mozartovy účasti konala 29. října 1787 ve Stavovském, tehdy ještě Nosticově divadle. Nyní bude na stejném místě Plácido Domingo dirigovat 27. a 29. října koncertní provedení tohoto díla. Projekt, který pořádá soukromý subjekt Domingo-Mozart-Prague s Národním divadlem, podporuje ministerstvo kultury, a to i přes negativní stanovisko komise odborníků, která jakožto poradní orgán ministra vyhodnocuje žádosti o dotace v oblasti klasické hudby.

Dostali nejméně bodů

Vyplývá to z bodovacího systému, který je veřejně dostupný na webových stránkách ministerstva kultury v sekci Profesionální umění. Žádost o dotaci ve výši 8 milionů korun podala i společnost Domingo-Mozart-Prague jako jeden z více než dvou stovek uchazečů o finanční podporu v oblasti klasické hudby.

Všech jedenáct členů komise však projektu udělilo jediný bod z deseti možných. Přitom z tabulek je vidět, že u jiných žádostí je bodový rozptyl často velký a svědčí o rozdílných preferencích členů komise.

Co přesně odborníkům vadilo, že se v případě dirigentského angažmá Plácida Dominga tak shodli, nelze z bodování vyčíst. Podle tajemníka komise Víta Roubíčka se písemná zdůvodnění do systému nepřipojují. „Při takovém počtu žádostí by to ani nebylo možné,“ vysvětluje.

Komisi tvoří přední muzikologové, organizátoři a další osobnosti, její přesné složení však prý bude veřejnosti odtajněno až po rozhodnutí o udělení či neudělení příspěvků. „To bude koncem února,“ upřesňuje Roubíček.

Z kuloárních informací i ze samotné podstaty akce však lze odvodit, že pochybnosti mohla vyvolat právě ta skutečnost, že akci organizuje neznámý soukromý subjekt, a nikoli například samo Národní divadlo, a dále to, že půjde o pouhá dvě provedení, navíc pouze koncertní, a nikoli o novou divadelní inscenaci. Což je málo na oslavy tak významné události.

Zazpívají vítězové soutěže

Podle Radka Hraběte ze společnosti Domingo-Mozart-Prague byl tento subjekt založen skutečně za účelem uspořádání dvou pražských koncertů s Plácidem Domingem. „Výhledově chceme napomáhat další spolupráci pana Dominga s Národním divadlem. Byli bychom například rádi, kdyby se v Praze konal i jeden ročník Domingovy soutěže Operalia,“ zdůrazňuje Hrabě, který dříve pracoval pro Mezinárodní festival Český Krumlov, kde Domingo též vystupoval.

I přes pochyby odborníků projekt očividně zkrátka nepřijde, protože ministr kultury Daniel Herman se ho rozhodl podpořit. „Komise mají právo na vlastní názor, ale finální odpovědnost je moje. A já s touto akcí počítám,“ prohlásil.

Sám Domingo se k celé záležitosti vyjádřil jen obecně. „Vážím si podpory českého ministerstva kultury. Ostatně myslím si, že celá akce nebude až tak drahá, a navíc doufám, že její publicita přitáhne i soukromé subjekty,“ poznamenal.

Pěvec přijel do Prahy poslechnout si několik českých zpěváků a zpěvaček, z nichž by si vybral představitele donny Elvíry a Masetta. Další role ztvární vítězové dřívějších ročníků soutěže Operalia. Domingo v mládí zpíval dona Ottavia, operu také už dříve dirigoval, dona Giovanniho však ztvárnit odmítal. „Nelíbí se mi, jak se chová k ženám. Vlastně jsem nikdy nepochopil, co na něm ženy vidí,“ směje se.