Přežili jsme Hitlera a komunisty, přežijeme i Babiše, věří Světský

Kellnerovi provozují rodinný cirkus v osmé generaci. Starší děti mají zahraniční angažmá, nejmladší dcera prodává před představením popcorn, načež předvádí výstup s obručemi. Maminka sedí v pokladně, pak se převlékne a žongluje s tatínkem. Úsporný provoz znamená, že pracuje každý bez výjimky. „Děti u cirkusu dřív vyspějí, znají náš zákon, že kšeft je svatej,“ vysvětluje otec, kterého příště kamera zastihne při operaci srdce.

Rodiny Fialových a Helferových se živí poutěmi a trhy. V zimě namísto kolotočů mají na starosti stánky s klobásami, ale taky třeba rozsvěcují vánoční stromy na náměstí nebo pořádají silvestrovské diskotéky. „Ze studií vycházejí specialisté, já školy nemám, ale zato musím umět všechno,“ shrnuje svou profesi pokračovatel rodu.

Totéž platí pro Navrátilovy, kteří udržují slavnou značku cirkusu Humberto. „Dříve každý dělal jen to svoje, ale to už dneska nejde,“ vysvětlují akrobati za volantem. Když koncem února vyrazí na první štaci, znamená to kolonu čtrnácti souprav a pro další se ještě vracejí.

Zvláštní zjevení mezi postavami dokumentu Světský představuje popový zpěvák Jarek Šimek. Otec krotitel, matka laborantka, syn stojí na půli cesty mezi oběma světy. „Když mi byly čtyři roky, lezl jsem do klece ke lvům jako táta, ale jeho úrazy mi začaly vadit,“ přiznává. Vazby však nezpřetrhal a zatímco o vlastní kariéře v pop-music začíná pochybovat, učí zpívat chlapce z cirkusové rodiny, který sní o hvězdné dráze typu Freddieho Mercuryho.

Tvůrčí tým v čele s Bárou Kopeckou a Markem Dušákem se záměrně vyhýbal příliš známým rodům či kauzám na hraně zákona. Sledoval světské, jež charakterizuje rodinná soudržnost, pracovitost, nezdolnost. „Přežili jsme Hitlera a komunisty, přežijeme i Babiše,“ zazní tu. A proč k sobě pustili filmaře? „Nepotřebujeme nic tajit, jsme komedianti, ne atomová elektrárna.“