DO KINA: Na nových Sedm statečných si troufne šest nebojsů

V Sedmi statečných, jak je známe z roku 1960, nezůstal kámen na kameni: místo holohlavého Yula Brynnera je vede černošský herec Denzel Washington, místo mexických vesničanů je volá na pomoc dáma z městečka.

Americký původ má také Café Society, ve kterém se Woody Allen vrací do 30. let: Jesse Eisenberg hraje nováčka v Hollywoodu, kde se zamiluje do Kristen Stewartové, ale příště se potkají až v newyorském nočním klubu.

Třetí novinka z Ameriky je animovaná. Jmenuje se Čapí dobrodružství a líčí, jak čápi místo dětí roznášejí zásilky internetové služby, než díky holčičce pochopí své pravé poslání.

V obnovené premiéře se vrací Krakatit, který Otakar Vávra natočil v roce 1948 s Karlem Högerem v hlavní roli. Jeho krásná protihráčka Florence Marly se původně jmenovala Hana Smékalová a dotáhla to až do Hollywoodu.

V rakousko-české koprodukci vznikl film Krycí jméno Holec. Kryštof Hádek hraje režiséra Jana Němce, jenž pašuje záběry ruských tanků na Západ, hlavní roli má pozdější vídeňský starosta vydíraný StB.

Hororu s názvem Neon Demon vládnou Elle Fanningová, Keanu Reeves a svět módy. Názory na film se různí, buď se v něm vidí vysoké umění, nebo prázdná hra na umění.

Česko-slovenský hudební dokument Pára nad řekou sleduje dráhu tří jazzmanů: trumpetisty Laca Décziho, saxofonisty Ľubomíra Tamaškoviče a kontrabasisty Jána Jankejeho. Ukázky a komentář najdete na videu.