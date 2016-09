DO KINA: Tom Hanks proti Pavlu Liškovi, pilot proti zloději

Pod názvem Sully: Zázrak na řece Hudson představuje nestor amerických režisérů Clint Eastwood kapitána Sullenbergera, který s poškozeným letadlem dokázal v lednu 2009 neuvěřitelný manévr. Titulní roli národního hrdiny Ameriky si zahrál Tom Hanks.

Zloději zelených koní se jmenuje kniha Jiřího Hájíčka i její přepis v režii Dana Wlodarczyka. Dva kamarádi, které hrají Pavel Liška a Marek Adamczyk, se živí ilegálním kopáním vltavínů. Ve filmu Chronic představuje Tim Roth muže, který je posedlý umíráním. Jako ošetřovatel těžce nemocných pacientů vstupuje do jejich intimních životů a sám si nese vlastní tajemství.

Animovaná pohádka pro děti Lovecká sezóna: Strašpytel se vrací ke zvířatům, která zkoušejí život v divočině. Příběh Nerve: Hra o život líčí, co všechno se může stát teenagerům v internetové variantě hry vadí – nevadí. A Nick Cave: One More Time with Feeling je hudební dokument, který se bude hrát celosvětově jediný den, právě 8. září, v předvečer vydání muzikantovy desky. Ukázky a komentář najdete na videu.